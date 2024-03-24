CHP’deki kara para soruşturması! “Vekil aracıyla 6 ay boyunca para taşıdılar!”| SABAH haber müdür Nazif Karaman soruşturma detaylarını anlattı

"Tuncay Yılmaz İmamoğlu inşaat şirketinin genel müdürü. Para sayma görüntülerinde baş köşede ve CHP ile hiçbir alakası yok. İfadesinde Fatih Keleş aradı ve arabanın bagajında para olduğunu bunları bir avukata götürmemiz gerektiğini ve bu paraları taşımaktan korktuğunu söyledi."

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İÇİN TOPLANAN PARALARI NEDEN İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI TAŞIYOR?

"Canan Kaftancıoğlu il başkanı ve bu işi onun organize etmesi lazım fakat İmamoğlu'nun en yakınında ki adamlar burada ve onun organizasyonu gibi duruyor. Bu işi İmamoğlu'nun yönettiğine dair güçlü şüpheler var. CHP'nin finans sistemi Ekrem İmamoğlu'nun elinde olduğu gözüküyor."