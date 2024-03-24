CHP'deki kara para soruşturması! “Vekil aracıyla 6 ay boyunca para taşıdılar!”| SABAH haber müdür Nazif Karaman soruşturma detaylarını anlattı
Seçimlere sayılı günler kala CHP'de yaşanan kirli para skandalı siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin etrafında dönen kayıt dışı para skandalıyla ilgili soruşturmada ilginç bir gelişme yaşandı. İş insanı Hasan Şenyurt, elindeki bir ses kaydını savcılıkla paylaştı. SABAH haber müdür Nazif Karaman soruşturma hakkında çarpıcı detayları A Haber’de anlattı.
CHP'deki kara para skandalı Türkiye'nin resmen gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kayıt dışı para soruşturmasının tek tanığı iş adamı Hasan Şentürk, SABAH'a konuştu. SABAH haber müdür Nazif Karaman soruşturma hakkında çarpıcı detayları A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında aktardı. İşte o programdan satır başlıkları;
Tek tanığı iş insanı Hasan Şentürk açıklamalarında;
"Bu para kayıt dışı para. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yani milletin parası. Bu para CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın iş insanı Hüseyin Köksal'a verdiği çakarlı milletvekili arabasıyla taşıdığını biliyorum. İş insanı Hüseyin Köksal'a çakarlı milletvekili aracını tahsis ediyor. Bu tahsis edilen aracını özel işlerinde ve sosyal hayatında da kullanıyor."
SABAH haber müdür Nazif Karaman
"Bu fotoğrafta Ekrem İmamoğlu'nun sarıldığı kişi CHP eski Beylikdüzü İlçe Başkanı. İmamoğlu 'da önceden ilçe başkanıydı sonra başkan oldu ve görevini de Turan Taşkın'a teslim etti."
"Kimden ne para geldiğine dair notları alan kişi İmamoğlu'nun kasası. Kafa kopartan lakabıyla bilinen Fatih Keleş. Geçen programda da dediğim gibi istihbaratım doğru çıktı bu paralar CHP'li belediyelerde geliyor. Küçükçekmece belediye başkanı ben çanta gönderdim dedi, Maltepe belediyesinden de çanta geldiği ortaya çıktı."
BU OLAYLAR SEÇMENİN DAVRANIŞINI ETKİLER Mİ?
Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman
"Cumhur İttifakı seçmeninin buna bakışı biraz daha olumsuz noktada fakat CHP seçmeninin inanın umurunda değil. Başkan Erdoğan'ın kaybetsin kim çalmış umurlarında değil."
"Tuncay Yılmaz İmamoğlu inşaat şirketinin genel müdürü. Para sayma görüntülerinde baş köşede ve CHP ile hiçbir alakası yok. İfadesinde Fatih Keleş aradı ve arabanın bagajında para olduğunu bunları bir avukata götürmemiz gerektiğini ve bu paraları taşımaktan korktuğunu söyledi."
İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İÇİN TOPLANAN PARALARI NEDEN İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI TAŞIYOR?
"Canan Kaftancıoğlu il başkanı ve bu işi onun organize etmesi lazım fakat İmamoğlu'nun en yakınında ki adamlar burada ve onun organizasyonu gibi duruyor. Bu işi İmamoğlu'nun yönettiğine dair güçlü şüpheler var. CHP'nin finans sistemi Ekrem İmamoğlu'nun elinde olduğu gözüküyor."
"Onur Öksel Şişli Belediye Başkanı Yardımcı. İfadesi oldukça tuhaftı. Fotoğrafta ki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ben o dönem Şişli Belediye Başkanı Yardımcıydım fakat beni oraya Şişli Belediye Başkanı gönderdi dedi. Yani soracaksanız Şişli Belediye Başkanına sorun dedi."
"Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu para kulelerin oluşturulduğu ofistekilerden bir tanesi. Nikahını da İmamoğlu kıydı. Çebi paraları oğluyla ofise gönderen kişi. Hatta komik bir açıklaması var gönderdiği çantada 20 bin lira olduğunu iddia ediyor."
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