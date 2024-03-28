CHP'li İmamoğlu hizmet için kullanması gereken paraları trollere akıtıyor! İBB bütçesinden Murat Kurum'a yönelik algı operasyonu
Göreve seçildiği 2019 yılından bu yana vatandaşa hizmet yerine algı belediyeciliği yapan, AK Parti tarafından temeli atılan hamleleri, kendi projesiymiş gibi gösterme gayretine girişen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasının büyük bir kısmını siyasi çıkarları uğruna reklam işlerine harcadı. Yerel seçimlere sayılı gün kala CHP'li İmamoğlu, İBB bütçesini halka hizmet etmek yerine Cumhur İttifakı Murat Kurum'a yönelik algı operasyonları için sosyal medya trollerine para akıtıyor. İşte Kurum'a yönelik on milyonlarca TL'lik karalama kampanyası yapan İmamoğlu'nun sosyal medya hırsızları...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbullulara kabusu yaşattı.
Her fırsatta 16 milyon için çalışıyoruz diyerek algı operasyonu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşın parasının büyük bir kısmını siyasi çıkarları uğruna reklam işlerine harcadığı ortaya çıktı.
İBB BÜTÇESİNDEN ALGI OPERASYONU! CHP'Lİ İMAMOĞLU KURUM'U HEDEF ALIYOR
CHP'li İmamoğlu'nun İBB bütçesinden sosyal medya trollerine Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a yönelik algı operasyonları için nasıl paraları akıttığını Gazeteci Aslı Ay Dinçer yaptığı paylaşımlarla bir kez daha günsüzüne serdi.
Size gelin İBB bütçesinin nasıl trollere akıtıldığını yazayım.— Aslı Ay Dinçer (@AsliAyDincer) March 28, 2024
Unutma İstanbul adlı hesabı kullanan Eda Ö., İBB Medya AŞ çalışanı.
Tabi bununla da kalmıyor bu hesap üzerinden Murat Kurum'a karşı on milyonlarca TL'lik karalama kampanyası yapılıyor. Paranın kaynağı ne? İBB Medya… pic.twitter.com/UxO8zCQRdu
İşte Aslı Ay Dinçer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
Size gelin İBB bütçesinin nasıl trollere akıtıldığını yazayım. Unutma İstanbul adlı hesabı kullanan Eda Ö., İBB Medya AŞ çalışanı. Tabi bununla da kalmıyor bu hesap üzerinden Murat Kurum'a karşı on milyonlarca TL'lik karalama kampanyası yapılıyor. Paranın kaynağı ne? İBB Medya AŞ. Yani İBB çalışanı, İBB bütçesini kullanarak Murat Kurum'a saldırıyor.
"HALKA HİZMET İÇİN KULLANILMASI GEREKEN PARALAR TROLLERE AKIYOR"
İstanbul Gönüllüleri sayfasını kullanan kişi peki kim nerde çalışıyor? Arda T. Peki Arda Ekrem İmamoğlu'na gönüllü mü çalışıyor? Tabi ki hayır kendisi İBB İsper AŞ'nin personeli. Ortada gönüllülük vs yok halka hizmet için kullanılması gereken paralar trollere aktarılıyor. Peki İstanbul Gönüllüleri şuan ne yapıyor? On milyonlarca TL'lik reklam çalışması bilboard giydirmesi ile Murat Kurum'a karşı çalışıyor. Bu paranın kaynağı nere? İBB. İstanbul nimet nimet.
"İBB'DEN ALDIĞI BÜTÇEYLE MURAT KURUM'A SALDIRIYOR"
Ekrem Edit sayfasını kim kullanıyor? Hani şu ünlü Ekrem İmamoğlu hayran sayfası, sık sık Murat Kurum'a saldıran montaj yapan sonra da korkudan silen sayfa. Bu sayfayı kim kullanıyor? Mahir G. Mahir Nerede çalışıyor? İBB Medya AŞ. ayni Murat Ongun'un personeli. İBB'den aldığı bütçeyle Murat Kurum'a saldırıyor. Mahir G. evli, eşinin ismi Berna... Bu kısım bizi ilgilendirmezdi ama konu böyle değil? Murat Ongun'un sürekli alıntıladığı referans olduğu haberibbcomtr hesabının kullanıcısı da Berna Hanım. İBB bütçesinden para alıp karı-koca Murat Kurum'a saldırıyorlar.
TANITIM VE DUYURU HİZMETLERİ İÇİN 553,8 MİLYON TL PARA HARCANDI
İBB tarafından muhtelif tanıtım ve duyuru hizmetleri 553,8 milyon TL bedelle KÜLTÜR AŞ'ye ihale edildi. 4 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.
Buna göre bazı kalemler incelendiğinde;
22 Kalemden oluşan Konser/ Dinleti Hizmetinin: 98.512.500,00 TL + KDV,
14 Kalemden oluşan Yemek + Kokteyl + İkram + Kumanya Hizmetinin: 14.606.250,00 TL + KDV,
8 Kalemden oluşan Yurtdışı Uçak Bileti: 8.140.000,00 TL + KDV,
2 Kalemden oluşan Yurtiçi Uçak Bileti: 1.572.500,00 TL + KDV,
4 Kalemden oluşan Konaklama Hizmetinin: 4.852.500,00 TL + KDV tuttuğu belirlendi.
5 YOUTUBER'A 581 BİN TL REKLAM PARASI ÖDENDİ
Sosyal medya platformlarında 1 günlük tanıtım ve reklam faaliyetleri için 5 adet Youtuber'a 581 bin lira para ödendi.
Kültür-sanat ihalesindeki işlerin gerçek yüklenici yerine alt yüklenicilere yaptırılması nedeniyle 86,5 milyon tl fazladan para ödendi.
Kültür-Sanat ihalesinde verilen işlerin gerçek yüklenicisine ihale edilmeyerek, işi yapan firma ile idare arasına giren ve işi idareden alıp alt yüklenicilere yaptıran firmaya verilmesi sonucu, tedarik edilen mal ve hizmetler gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara ihale edildi.
265.935.125,00 TL + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 352.458.875,00 + KDV bedelle ihale edilerek belediye 86,5 milyon TL zarara uğratıldı.
Muhtelif spor organizasyonların tanıtım ve duyuru çalışmaları için taşeron kullanılması nedeniyle yaklaşık 60 milyon tl fazladan ödendi.
"2023 Yılı Muhtelif Gençlik ve Spor Organizasyonları ile Organizasyonların Tanıtım, Duyuru Çalışmaları Hizmet Alım İşi" 419.978.230,00 TL + KDV bedelle SPOR A.Ş 'ye ihale edildi.
5 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.
İhalenin birim fiyat telif cetvelinin bazı kalemleri incelendiğinde ihale kapsamında;
26 Kalemden oluşan Yemek + Kokteyl + İkram + Kumanya Hizmeti: 34.721.000,00 TL + KDV,
5 Kalemden oluşan Uçak Bileti: 19.599.000,00 TL + KDV,
3 Kalemden oluşan Konaklama Hizmeti: 21.219.500,00 TL + KDV
4 Kalemden oluşan "Sosyal Medya Platformlarında Reklam ve Tanıtım Hizmeti": 2.220.800,00 TL + KDV bedelli işler bulunuyor.
10 Blogger / Vlogger /İnfluencer vb. olarak adlandırılan idare tarafından isimleri belirlenecek kişilere de 550.000,00 TL + KDV bedele reklam ve tanıtım yaptırılması kararlaştırıldı.
299.257.005,39 TL bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 358.833.572,53 + KDV bedelle ihale edildi.
Böylece tüm ihale kapsamında alt yükleniciye yaptırılan işler; doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 59.576.567,14 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.
Muhtelif kültür ve sanat organizasyonları ile bu organizasyonların reklamı için fazladan 576 bin 500 tl ödeme yapıldı
2023 yılı muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler ile bu organizasyonların tanıtım ve duyuru hizmetleri 8.939.000,00 TL + KDV bedelle FSM Kültür Sanat Şirketi'ne ihale edildi.
Birim fiyat telif cetvelinin bazı kalemleri incelendiğinde ihale kapsamında;
3 Kalemden oluşan Yemek + Kumanya Hizmeti: 650.000,00 TL + KDV,
2 Kalemden oluşan Uçak Bileti - Otobüs Bileti: 742.500,00 TL + KDV,
2 Kalemden oluşan Konaklama Hizmeti: 330.000,00 TL + KDV bedelli işler de aynı şirkete ihale edildi.
İhalenin 11 kalemi 2.795.000,00 TL bedelle doğrudan ilgililerinden tedarik edilebilecek iken söz konusu hizmetler 3.371.500,00 TL + KDV bedelle taşerona ihale edildi.
Böylece doğrudan hizmeti veren kişi ve firmalardan teklif alınmaması sebebiyle sayılan hizmetler için 576.500,00 TL + KDV fazla ödeme yapıldı.
MUHTELİF MEDYA HİZMETLERİ İÇİN FAZLADAN 46,8 MİLYON TL ÖDENEREK BELEDİYE ZARARA UĞRATILDI
2023 yılı muhtelif medya hizmetleri işi" 283.233.000,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş'ye ihale edildi.
2 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle ancak tek firma katıldı.
İhale verilen firmanın işi alt yükleniciler eliyle gördürmesi nedeniyle 174.848.500,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 221.716.000,00 TL + KDV bedelle görüldü.
Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 46.867.500,00 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.
DİJİTAL İÇERİK ÜRETİLMESİ İŞİ İÇİN FAZLADAN 1,1 MİLYON TL FAZLADAN ÖDEME YAPILDI
Dijital içeriklerin üretilmesi işi 7.140.000,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş 'ye ihale edildi.
3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.
3.499,000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 4.617.500,00 TL + KDV bedelle Voice 360 isimli firmaya ihale edildi.
Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 1.118.500,00 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.
İNFLUENCERLARA 362 BİN TL ÖDENDİ
10 Youtuber/Blogger/Vlogger/İnfluencer'a 362.500,00 TL+KDV bedelle hizmet alımı yapıldı. (Temmuz 2023)
Yaptırılan söz konusu alımların, hangi kamu hizmetinin gördürülmesine veya İstanbul halkının hangi ihtiyacına cevap vermeye yönelik olduğu anlaşılamadı.
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