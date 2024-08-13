SON DAKİKA! ABD’den Türkiye’ye İran’ı ikna talebi: Orta Doğu’daki gerilimi azaltın

Somali ile Etiyopya Ankara'da görüştü

SOMALİ-ETİYOPYA GERİLİMİNDE ANKARA'DA "MEKİK" DİPLOMASİSİ

Arabuluculukta dünyaya örnek gösterilen Türkiye bu kez Somali ve Etiyopya için devreye girdi.Tarafların talebi üzerine barış için harekete geçen Türkiye 2. tur görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Başkan Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasında uzlaşı için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde barış için somut adımlar beklediği kaydedilmişti.