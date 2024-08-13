SON DAKİKA! ABD'den Türkiye'ye İran'ı ikna talebi: Orta Doğu'daki gerilimi azaltın
Son dakika haberine göre Avrupa'da Rusya-Ukrayna, Afrika'da Etiyopya ile Somali arasında arabuluculuk yapan Türkiye'ye ABD'den yeni bir çağrı geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD'nin Türkiye'den ve İran ile ilişkisi olan diğer müttefiklerinden, İran'ı Orta Doğu'daki gerilimleri azaltması konusunda ikna etmelerini istediğini belirtti.
İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan, Meclis'te yemin etti.
Mecliste düzenlenen yemin törenine katılmak için Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikaste uğrayarak şehit oldu.
Haniye'nin şehit edilmesi ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesi sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran ve müttefiklerinin İsrail'e saldırılar düzenlenmesi bekleniyor.
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğrayarak şehit edilmesinin ardından İran, İsrail'e karşı misilleme tehditlerinde bulunmuştu. İran, suikastten İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail ise sorumluluğu üstlenmemişti.
"İRAN'I İKNA ETMELERİNİ İSTİYORUZ"
Türkiye Büyükelçiliği görevi yakında sona erecek olan Flake İstanbul'da gazetecilerle düzenlediği toplantıda, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor" dedi.
Flake, Washington'un Türk muhataplarına atıfta bulunarak, "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" ifadelerini kullandı.
Flake, ABD-Türkiye ilişkilerinin "uzun zamandır olduğundan daha iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü söyledi.
Flake, Ağustos ayı başında Ankara'da gerçekleşen ve Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ile Rusya arasındaki en büyük çaplı esir takasında Türkiye'nin oynadığı "faydalı role" de dikkat çekti.
KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye'nin çabalarıyla BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nı imzalamıştı.
SOMALİ-ETİYOPYA GERİLİMİNDE ANKARA'DA "MEKİK" DİPLOMASİSİ
Arabuluculukta dünyaya örnek gösterilen Türkiye bu kez Somali ve Etiyopya için devreye girdi.Tarafların talebi üzerine barış için harekete geçen Türkiye 2. tur görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Başkan Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasında uzlaşı için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde barış için somut adımlar beklediği kaydedilmişti.
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