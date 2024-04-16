CHP’li İBB’de kara para sayma görüntüleri! Soruşturmada 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığına müzekkere yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin belge ve binanın satın alınmasında kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiği ile paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi talep edildi.

Müzekkerede, binanın satın alım sürecinde başlatıldığı ifade edilen "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığı ile bağış paralarının binanın satın alınma sürecinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için söz konusu süreçlere ilişkin belge veya makbuzların savcılığa gönderilmesi istendi.