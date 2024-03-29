29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu'nun çakarlı kuryesi ifade verdi! Paradan kuleler soruşturması giderek genişliyor! Hüseyin Köksal da adliyede...

İmamoğlu'nun çakarlı kuryesi ifade verdi! Paradan kuleler soruşturması giderek genişliyor! Hüseyin Köksal da adliyede...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
ABONE OL
İmamoğlu’nun çakarlı kuryesi ifade verdi! Paradan kuleler soruşturması giderek genişliyor! Hüseyin Köksal da adliyede...

CHP'de yaşanan paradan kule skandalında yeni gelişmeler yaşanırken soruşturma giderek derinleşiyor. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve 6 ay boyunca çakarlı otomobil ile para taşıdığı iddia edilen Hüseyin Köksal adliyeye gelerek ifade verdi. İşte detaylar...

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, iş insanı Hüseyin Köksal'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

SORUŞTURMA GİDEREK DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

ADLİYEDEN AYRILDI

İş insanı Hüseyin Köksal bu kapsamda ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılık katına çıkan Köksal, "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsümbül, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Turgay Özcan da şüpheli olarak ifade vermişti.

Hüseyin Köksal ifade verdiHüseyin Köksal ifade verdi HÜSEYİN KÖKSAL İFADE VERDİ

Gözler İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’e çevrildi!Gözler İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’e çevrildi!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA