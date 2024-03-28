CHP’de para kulesinde soruşturma derinleşiyor! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade için adliyede

CHP'de patlak veren "kara para" skandalı Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınlarından olan ve "kasa" olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya Türk Lirası ve euro saydığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada kapsam genişliyor.