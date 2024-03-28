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CHP'de para kulesinde soruşturma derinleşiyor! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade için adliyede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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CHP’de para kulesinde soruşturma derinleşiyor! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade için adliyede

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya paraları saydığı görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma da derinleşiyor. Dün CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesinin ardından bugün de olayla ilgili ifade vermek için Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyeye geldi.

CHP'de patlak veren "kara para" skandalı Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınlarından olan ve "kasa" olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya Türk Lirası ve euro saydığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada kapsam genişliyor.

Görüntülerde yer alan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanı Danışmanı Melih Morsünbül'ün "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklinde verdikleri ifadelerin ardından 3 kişi daha ifade vermek için savcılığa çağrılmıştı. Bu isimler Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan olmuştu.

Muammer Keskin ifade için adliyedeMuammer Keskin ifade için adliyede

CHP'Lİ ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI ADLİYEDE
Dün CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesinin ardından bugün de olayla ilgili ifade vermek için Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyeye geldi.

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