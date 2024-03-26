CHP'deki kara para trafiğinin kilit ismi Karabat! Her taşın altından Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı çıkıyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. ‘Para sayma’ skandalında tanık ifadesiyle milletvekili Özgür Karabat’ın ismi de radara girdi. Kültür A.Ş’den çantalarla para taşınan çakarlı aracı tahsis eden Karabat da İmaoğlu’nun yol arkadaşı...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez şaibeli para krizi yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortalığa saçıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kayıt dışı para soruşturmasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ismi öne çıktı.
Soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifade veren ve savcılığa kayıt dışı para işlemlerine ilişkin ses kaydını dinleten iş insanı Hasan Şenyurt' "Özgür Karabat'ın işadamı Hüseyin Köksal'a verdiği çakarlı milletvekili aracıyla Kültür A.Ş.'den 6 ay boyunca taşıdığını biliyorum" şeklindeki konuştu.
MAKAM ARACINI KÖKSAL'A TESLİM ETTİ, O ARAÇLA KÜLTÜR A.Ş.'NİN PARALARI TAŞINDI
Özgür Karabat, kendisine ait 3 dokunulmazlık plakasından birini Karsal Örme isimli şirketin sahibi Hüseyin Köksal'a tahsis ettirdiği tespit edildi. Söz konusu araçla, Kültür A.Ş.'den Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz'a 6 ay boyunca para taşındığı ifade edildi.
Kayıt dışı para soruşturmasının tek tanığı işadamı Hasan Şentürk, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na teslim ettiği ses kaydında Karsal Örme isimli şirketin sahibi Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın anlatımları olduğunu söyledi.
Hasan Şenyurt, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Kültür A.Ş.'den alınan paraların CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından tahsis edilen çakarlı milletvekili aracıyla 6 ay boyunca İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a taşındığını ifade etti.
"İDDİA EDİLEN PARANIN RAKAMI DA 200 MİLYON"
Hasan Şentürk, "Kültür A.Ş.'de elden ihalelerle gelen paralar bunlar. Ortada kayıt dışı para var. Kültür A.Ş'den 6 ay boyunca taşınan para milletin parası. İddia edilen paranın rakamı da 200 milyonu aşkın olduğu ifade ediliyor. 6 ay boyunca çanta çanta taşınıyor" ifadelerini kullandı.
Bir avukatlık bürosunda çekildiği önce sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın tanık olarak ifadeye çağrılabileceği ifade ediliyor. "Tanık" sıfatıyla ifade veren ve savcılığa kayıt dışı para işlemlerine ilişkin ses kaydını dinleten Hasan Şenyurt'un açıklamaları sonrası Özgür Karabat'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bağlantılıları hatırlattı.
İETT'TEN 19 İHALE ALDI, 4 MİLYAR KAZANDI, ARAÇLAR YOLDA KALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Kültür A.Ş.'den çakarlı aracıyla para taşınmasına onay verdiği ifade edilen Özgür Karabat, İETT'nin bakım, onarım ve tamirat işlerine yönelik aldığı 19 ihaleden toplamda 4.1 milyar TL kazanç elde ettiği belgelenmişti. Özgür Karabat'ın bakım ve onarımı yaptığı İETT otobüslerinin sürekli yandığı ve bozulduğu kamuoyuna yansıyor.
SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenildi. Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Özgür Karabat'ın, seçimden sonra şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi.
CHP'Lİ VEKİLİN MALİ MÜŞAVİR OLDUĞU ŞİRKET 19 İHALE ALDI
Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 19 ihale aldığı bildirildi.
Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanlarınca yapılan incelemede İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti.
İETT Bakım ve Onarım ihalelerinden en fazla payı ise Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti.
2021 yılındaki değeri 2 milyar 114 milyon TL'yi aşan bir bedelle İETT ihalesini Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya vermesinin ardından 2022 yılında da aynı ihaleleri Karabat'ın ilişkili olduğu firmaya verdi.
Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2019- 2022 yılları arasında aldığı 19 ihaleden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin TL kazanç elde ettiği belirtildi.
254 HABERİ ŞAİBELİ BİR BİÇİMDE MAHKEME KARARIYLA KALDIRTMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Özgür Karabat'ın İBB ihalelerinde yolsuzluk iddiaları ile birlikte seks kasedi skandalının da aralarında olduğu toplam 254 haberi şaibeli bir biçimde mahkeme kararıyla kaldırtma girişiminde bulunmuştu.
NEDEN BODRUM 2.SULH CEZA MAHKEMESİ TERCİH EDİLDİ?
Özgür Karabat, İstanbul milletvekili olmasına ve şehirde ikamet etmesine rağmen çok ilginç bir şekilde hakkını İstanbul'daki mahkemelerde aramadı. Karabat, Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne avukatı aracılığı ile başvurdu.
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARAR TEPKİ ÇEKTİ
Karabat'ın başvurusu sonrası mahkeme eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nde görevli Hakim Fatih Kale, 254 habere erişim engeli getirdi. Çıkan karar sonrası 'Özgür Karabat, Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'ni bilerek mi seçti?' sorusu da gündeme geldi.
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