CHP’deki kara para trafiğinin kilit ismi Karabat! Her taşın altından Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşı çıkıyor

Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanlarınca yapılan incelemede İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti.

İETT Bakım ve Onarım ihalelerinden en fazla payı ise Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti.