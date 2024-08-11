CHP'de para kuleleri davasında yargılama başlıyor! Tarih belli oldu! Savcılıktan flaş talep: İl Başkanlığı Hazine'ye devredilsin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de para kuleleri skandalı sonrası başlattığı soruşturmada iddianameyi tamamladı. Para sayma görüntüleri ile ilgili hazırlanan iddianame mahkemeye sunulurken, ilk duruşmanın 25 Eylül'de yapılacağı öğrenildi. Savcılık tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak, Siyasi Partiler Kanunu'na göre usulsüz bağış toplandığı gerekçesiyle CHP İl Binası'nın Hazine'ye devredilmesi talep edildi.
Mahkemece kabul edilen iddianamede CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.
CHP İL BİNASI HAZİNEYE DEVREDİLSİN
Ayrıca başsavcılık, il başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla alınması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nun 69, 74 ve 76'ncı maddeleri uyarınca CHP hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak usulsüz toplanan paraların hazineye irat kaydedilmesi, taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereği için dosyanın bir örneğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
VERGİ DAİRESİNE İHBAR
Öte yandan CHP İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazları satın alan CHP ve satıcı hakkında vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme yapılması amacıyla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunuldu.
YARGILAMA TARİHİ BELLİ OLDU
İddianameyi kabul eden İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptını düzenledi. Mahkeme sanıkların 25 Eylül günü hakim karşısına çıkmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararı sanıklara tebliğ edilmeye başladı.
SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de para sayma skandalına ait görüntülerin çıkmasıyla birlikte başlattığı soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında 'Siyasi Partiler Kanuna Muhalefet' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Ayrıca tüm şüpheliler hakkında siyasi yasak talep edilmişti.
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