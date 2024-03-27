CHP’deki balya balya para kulesinde başkan katı! Her taşın altından Ekrem İmamoğlu’nun ’yol arkadaşları’ çıkıyor

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifadesinde "Başkan bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söylemedi ben de sormadım" demişti. Morsünbül ise "Başkan çanta ile birlikte ofisin adresinin yazılı olduğu bir kağıt verip oraya götürmemi istedi. Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Bana parayı teslim ettiğime dair bir makbuz, belge veya senet vermediler. Amirime paranın nereden geldiğin, nasıl temin edildiğini soracak durumda değildim, talimatı yerine getirdim" şeklinde ifade verdi.