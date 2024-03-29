CHP’de şaibeli paradan kuleler skandalı! Gözler İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’e çevrildi: İBB’nin binicilik kulübü ile ilgili o iddialara yanıt vermesi bekleniyor

"BANA BİRDEN FAZLA İÇİNDE PARA OLAN ÇANTA VERDİ"

Şüpheli Keleş ifadesinin devamında, "Yanımızda buluştuğumuzda başka kimse yoktu. Bana birden fazla içinde para olan çanta verdi. Çanta içerisinde yer alan paraların bağış kampanyası kapsamında toplandığını söyledi. Çantaların ağzı kapalı olduğu için hangi para birimi veya çanta içerisinde ne kadar para olduğunu o sırada görmedim. Bana bu paraları İl Başkanlığı ile iletişime geçerek onların dediği yere götürmemi söyledi. Bunun üzerine İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile iletişime geçtim. Nas da bana konum atarak paraları oraya getirmemi istedi. Çantaları tek başıma taşıyamayacağım için ayrıca meblağ da yüksek olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım olan İmamoğlu Şirketi'nde çalışan ancak CHP'de herhangi resmi görevi bulunmayan Tuncay Yılmaz'ı arayarak parti binasının satın alınması için parayı satıcının avukatının ofisine götüreceğimi söyledim. Bana eşlik etmesini rica ettim. İkimiz ayrı araçlarla görüntülerin çekildiği avukatlık ofisine gittik. Görüntülerin çekildiği yer avukat Gökhan Taşkapan'a ait hukuk bürosudur" şeklinde konuştu.

"PARTİMİZE TAŞINMAZ SATIN ALINMASIYLA ALAKALI ORADA BULUNDUM"

Parayı sayarak teslim almadığını belirten şüpheli Keleş, "Paraların bağış yoluyla mı başka bir yerden mi geldiğini bilmiyorum. Sayarak teslim almadım, nasıl olsa il yönetimi biliyordur diyerek gerek de duymadım. Ofise gittiğimde Özgür Nas ile Can Poyraz bekliyorlardı. O gün para en az 3-4 defa sayıldı. Farklı çantalardan Türk lirası, euro, dolar cinsinden paralar çıktı. İlden gelen arkadaşlar konuya hakimdir diye çok önemsemedim. Ofiste 1 saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Bey ve binayı satan Ali Rıza Braka kendi aralarında parayı teslim edip teslim aldıklarına dair tutanak tanzim etmişler. Tutanağı görmedim bile. Sonra ofisten ayrıldım. Ben paraları kendim temin etmedim. Paraları o tarihte bana Turan Taşkın Özer çantalar içerisinde verdi. Olayda herhangi bir dahlim yoktur. Son olarak, paranın nereden geldiği ve nereye gittiğiyle alakalı kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Buradan bir komplo çıkarılmaya çalışılmaktadır. Meşru bir amaçla yani partimize taşınmaz satın alınmasıyla alakalı orada bulundum" ifadelerini kullandı.