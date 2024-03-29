CHP'de şaibeli paradan kuleler skandalı! Gözler İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'e çevrildi: İBB'nin binicilik kulübü ile ilgili o iddialara yanıt vermesi bekleniyor
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de şaibeli paradan kuleler skandalı devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Gözler, CHP'deki para sayma skandalında adı geçen ve CHP'li İBB Başkanı'nın kasası olarak adlandırılan Fatih Keleş'e çevrildi. Keleş'in İBB bünyesindeki Binicilik Spor Kulübü ile ilgili ortaya atılan İBB Binicilik Spor Kulübü adına Serpil Eren ve Mustafa Eren adlı kişilerden üçüncü sınıf bir tesis kiralandı mı? Şu ana kadar bu tesiste ne gibi faaliyetler gösterildi? Bu tesise ne kadar kira ödendi ve faaliyette olmayan bir tesis için hâlâ kira ödemesi yapılıyor mu? Bunun haricinde sponsorluk yaptıkları bir binici var mı yoksa bu yurt dışına para kaçırmanın farklı bir yöntemi mi? sorularına yanıt vermesi bekleniyor.
31 Mart yerel seçimlere artık sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde günlerdir şaibeli para krizi yaşanıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler gündem oldu.
TÜRK SİYASETİNDE BÜYÜK REZALET
Skandalın tam merkezinde yer alan Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin sorulan soruları geçiştirse de İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balyalarla para saydığı görüntüler Türk siyasetinde büyük bir rezillik olarak tarihe geçti.
İBB başkanın yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturma ilçe belediyelerinden taşınan paralarla ilgili ifadeler doğrultusunda genişletilirken Fatih Keleş, İBB Binicilik Kulübüyle ilgili bu 4 soruya yanıt vermesi bekleniyor.
CHP'de kirli para trafiği skandalında adından sıkça bahsedilen ve CHP'li İBB Başkanının kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in İstanbul kulislerinde konuşulan iddialarla ilgili Keleş'in akılları karıştıran şu soruları yanıtlayarak kamuoyunu aydınlatması bekleniyor.
- İBB Binicilik Spor Kulübü adına Serpil Eren ve Mustafa Eren adlı kişilerden üçüncü sınıf bir tesis kiralandı mı?
- Şu ana kadar bu tesiste ne gibi faaliyetler gösterildi?
- Bu tesise ne kadar kira ödendi ve faaliyette olmayan bir tesis için hâlâ kira ödemesi yapılıyor mu?
- Bunun haricinde sponsorluk yaptıkları bir binici var mı yoksa bu yurt dışına para kaçırmanın farklı bir yöntemi mi?
FATİH KELEŞ'İN İFADESİ
Öte yandan şüpheli Keleş'in Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Kimlik tespitinde sanayici olduğunu, evli ve 2 çocuklu olduğunu belirten şüpheli Keleş, ifadesinde 2009'dan beri CHP üyesi olduğunu söyleyerek, "Halihazırda CHP Beylikdüzü Meclis üyesiyim. Kamuoyuna yansıyan ve şu anda hakkımda soruşturma başlatılmasına neden olan görüntüler 2019 yılına aittir. O tarihte de meclis üyesiydim. O tarihlerde İBB Spor Kulübü, dernek statüsündeydi. Ben de dernek genel kurulu tarafından kulüp başkanı olarak seçilmiştim. Bu görevim hala devam etmektedir.
Para görüntülerinin çekildiği 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığının kullanımına tahsis edilmek üzere bina satın alınması ücreti başlatılmıştı. O tarihlerde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanım Turan Taşkın Özer, şu anda CHP milletvekilidir, bana İstanbul İl Binası'nın satın alımıyla alakalı tüm Türkiye'de bağış kampanyası düzenlendiğini, partimizin bu amaçla para topladığını söyledi. Kendisine de bazı kişiler tarafından verilen bağış paralarının olduğunu ve bu paraları bana teslim edeceğini söyledi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra görüntülerin çekildiği 2019'da ya Beylikdüzü CHP İlçe Binası'nda ya da kendi ofisimde buluştum" dedi.
"BANA BİRDEN FAZLA İÇİNDE PARA OLAN ÇANTA VERDİ"
Şüpheli Keleş ifadesinin devamında, "Yanımızda buluştuğumuzda başka kimse yoktu. Bana birden fazla içinde para olan çanta verdi. Çanta içerisinde yer alan paraların bağış kampanyası kapsamında toplandığını söyledi. Çantaların ağzı kapalı olduğu için hangi para birimi veya çanta içerisinde ne kadar para olduğunu o sırada görmedim. Bana bu paraları İl Başkanlığı ile iletişime geçerek onların dediği yere götürmemi söyledi. Bunun üzerine İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile iletişime geçtim. Nas da bana konum atarak paraları oraya getirmemi istedi. Çantaları tek başıma taşıyamayacağım için ayrıca meblağ da yüksek olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım olan İmamoğlu Şirketi'nde çalışan ancak CHP'de herhangi resmi görevi bulunmayan Tuncay Yılmaz'ı arayarak parti binasının satın alınması için parayı satıcının avukatının ofisine götüreceğimi söyledim. Bana eşlik etmesini rica ettim. İkimiz ayrı araçlarla görüntülerin çekildiği avukatlık ofisine gittik. Görüntülerin çekildiği yer avukat Gökhan Taşkapan'a ait hukuk bürosudur" şeklinde konuştu.
"PARTİMİZE TAŞINMAZ SATIN ALINMASIYLA ALAKALI ORADA BULUNDUM"
Parayı sayarak teslim almadığını belirten şüpheli Keleş, "Paraların bağış yoluyla mı başka bir yerden mi geldiğini bilmiyorum. Sayarak teslim almadım, nasıl olsa il yönetimi biliyordur diyerek gerek de duymadım. Ofise gittiğimde Özgür Nas ile Can Poyraz bekliyorlardı. O gün para en az 3-4 defa sayıldı. Farklı çantalardan Türk lirası, euro, dolar cinsinden paralar çıktı. İlden gelen arkadaşlar konuya hakimdir diye çok önemsemedim. Ofiste 1 saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Bey ve binayı satan Ali Rıza Braka kendi aralarında parayı teslim edip teslim aldıklarına dair tutanak tanzim etmişler. Tutanağı görmedim bile. Sonra ofisten ayrıldım. Ben paraları kendim temin etmedim. Paraları o tarihte bana Turan Taşkın Özer çantalar içerisinde verdi. Olayda herhangi bir dahlim yoktur. Son olarak, paranın nereden geldiği ve nereye gittiğiyle alakalı kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Buradan bir komplo çıkarılmaya çalışılmaktadır. Meşru bir amaçla yani partimize taşınmaz satın alınmasıyla alakalı orada bulundum" ifadelerini kullandı.
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