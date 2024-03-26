CHP’deki kara para trafiğine onlar da tepki gösterdi: Amaçları İstanbulluyu soymak

Mesela bir müteahhitin 500 bin TL alacağı var. Ona 'Alacağının yüzde 10'unu ver. Biz sana tüm paranı ödeyelim' diyorlar. Ruhsat işlerini de Fatih Keleş takip ediyor. Doğrudan davetiye usulü ihale verip müteahhitlerden yüzde 10 alan Fatih Keleş. O saydığı paralar da bu paralar. Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eder.

'Kreş açtım' diyor ya... Şöyle yapıyor. Müteahhitlere 'İçerdeki paranı istiyorsan git kreş yap, paranı vereyim' diyor. Kreşi bedavaya yaptırıyor. Peki, kreşi yapıp gösterdiği para nereye gidiyor? Bu paralar Fatih Keleş üzerinden dönüyor. İmamoğlu'nun amacı İstanbulluya hizmet değil, İstanbulluyu soymaktır."