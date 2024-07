DEM’li Tülay Hatimoğulları’ndan Gazi Meclis’te 15 Temmuz’la ilgili skandal sözler

BAŞKAN ERDOĞAN: KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ

DEM Parti'nin 15 Temmuz'u "Senaryo" olarak tanımlayan küstah açıklaması, Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz'ın yıl dönümünde Saraçhane'de PKK destekçisi bir ismi ağırlaması akıllara Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndaki sözlerini getirdi.



"15 Temmuz'a oyun diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz" diyen Erdoğan şöyle konuştu: 15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın diyorum. Şehitlerimizi unutmadığımız, 15 Temmuz ruhunu ihya ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam o gece gazilikle müşerref olan bir diğer mekan olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aziz milletimizle beraber olacağız. Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden Allah razı olsun diyorum.

