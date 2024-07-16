DEM'li Tülay Hatimoğulları'ndan Gazi Meclis'te 15 Temmuz'la ilgili skandal sözler
Terör örgütü PKK'nın Meclis içerindeki ayağı olan DEM Parti, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından bomba yağdırılan ve hasar alan Meclis'in çatısı altında 15 Temmuz'la ilgili skandal ifadeler kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "15 Temmuz tamamen bir senaryodur." ifadelerini kullanırken, DEM'li ismin bu sözleri akıllara Başkan Erdoğan'ın "15 Temmuz'a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz." ifadelerini getirdi.
15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Bayrağı indirmemek için darbeye karşı koyan 252 vatan evladı şehadet şerbeti içti. Geride bıraktığımız günkü anmalarda şehitler dualarla anıldı.
DEM PARTİ HADDİ AŞTI: 15 TEMMUZ SENARYODUR
Terör örgütü PKK ile göbek bağı bulunan DEM Parti ise 15 Temmuz demokrasi destanına ve şehitlerin aziz hatırasına dil uzattı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından bombalanan Gazi Meclis'in çatısı altında "15 Temmuz tamamen bir senaryodur" sözleriyle skandal ifadeler kullandı.
Hatimoğulları'nın bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı. DEM'li Tülay Hatimoğulları'nın çatısı altında 'senaryo' dediği Gazi Meclis 15 Temmuz'da bombaların hedefi olmuştu.
İMAMOĞLU'NDAN ŞEHİTLERİN KEMİKLERİNİ SIZLATAN KABUL
Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde Saraçhane'deki makamında "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen DEM Partili Abdullah Zeydan'ı ağırladı.
Bilindiği üzere Saraçhane, FETÖ'cü darbe girişimine karşı milli direnişin sembol noktalarından biri olmuştu.
İmamoğlu'nun PKK destekçisi bir ismi böyle bir günde ağırlaması "Saraçhane'nin 14 şehidinin kemiklerini sızlattı" yorumlarına yol açtı.
BAŞKAN ERDOĞAN: KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ
DEM Parti'nin 15 Temmuz'u "Senaryo" olarak tanımlayan küstah açıklaması, Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz'ın yıl dönümünde Saraçhane'de PKK destekçisi bir ismi ağırlaması akıllara Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndaki sözlerini getirdi.
"15 Temmuz'a oyun diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz" diyen Erdoğan şöyle konuştu: 15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın diyorum. Şehitlerimizi unutmadığımız, 15 Temmuz ruhunu ihya ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam o gece gazilikle müşerref olan bir diğer mekan olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aziz milletimizle beraber olacağız. Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden Allah razı olsun diyorum.
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