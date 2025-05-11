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Beşiktaş Adana Demirspor'u farklı mağlup etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.05.2025 09:40 Güncelleme: 11.05.2025 21:18
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Beşiktaş Adana Demirspor’u farklı mağlup etti!

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u evinde konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İlk yarı
3. dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında Rafa Silva'nın kafa vuruşunu kaleci Deniz çeldi. Seken topu takip eden Silva'nın şutunda Deniz bir kez daha gole izin vermezken, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Beşiktaş'ta savunmadan atılan uzun pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Hekimoğlu, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Deniz, topu kornere çeldi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

24. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Immobile, topu sağdan koşu yapan Rashica'ya aktardı. Rashica'nın ceza sahası içinde topu soluna çekerek yaptığı vuruşta kaleci Deniz meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

29. dakikada savunmadan atılan uzun pasta rakibinin hatasıyla topu kazanan Ciro Immobile, sol kanattan hızla ilerledi. Immobile'nin ceza sahasına ortasında arka direkte Rafa Silva tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

34. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında arka direkte kaleci Deniz topu elinden kaçırdı. Sol çaprazda topu önünde bulan Ciro Immobile'nin vuruşunda kaleciyi geçen top savunmaya çarparak dışarı gitti.

37. dakikada Mustafa Hekimoğlu, sağ kanattan ceza sahasına girerek yerden çevirdi. Penaltı noktası üzerinde savunmanın ters vuruşunda kaleci Deniz topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

39. dakikada Gedson Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan Rashica'nın sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

44. dakikada Immobile'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına koşu yapan Mustafa Hekimoğlu'nun son çizgiden içeriye çevirdiği topu Rashica altıpas önünden ağlara gönderdi. 2-0

45+8. dakikada Nabil Alioui'nin ceza yayı solundan sert şutunda top üst direkten dönerken, seken topu Arda Okan Kurtulan kafayla ağlara gönderdi. Yan hakem pozisyon sonrası ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR'da yapılan incelemenin ardından hakem Çağdaş Altay orta noktayı gösterdi. 2-1

İkinci yarı
51. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu takip eden Rashica'nın ceza yayı solundan yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz soluna yatarak topu çeldi.

59. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Maestro, ceza yayı sağından yaptığı sert vuruşta kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ortasında Abdulsamet'in kafasından seken top arka direğe açılırken, Immobile kale önünden yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi. 3-1

82. dakikada Rafa Silva'nın, ceza yayı içinde Mustafa Hekimoğlu ile yaptığı paslaşmanın ardından yaptığı vuruşta top kaleci Deniz'de kaldı.

83. dakikada Joao Mario'nun, Rafa Silva ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

85. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Mustafa Hekimoğlu, sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalırken yaptığı aşırtma vuruşta Arda kafayla kornere gönderdi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

MAÇIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf

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