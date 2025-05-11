Beşiktaş Adana Demirspor’u farklı mağlup etti!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İlk yarı

3. dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında Rafa Silva'nın kafa vuruşunu kaleci Deniz çeldi. Seken topu takip eden Silva'nın şutunda Deniz bir kez daha gole izin vermezken, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Beşiktaş'ta savunmadan atılan uzun pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Hekimoğlu, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Deniz, topu kornere çeldi.