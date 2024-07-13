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MSB duyurdu! Hakurk ve Gara bölgelerinde 11 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 11:54 Güncelleme: 13.07.2024 12:15
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MSB duyurdu! Hakurk ve Gara bölgelerinde 11 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlı şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.

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