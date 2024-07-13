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MSB duyurdu! Hakurk ve Gara bölgelerinde 11 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 13.07.2024 14:08
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlı şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.
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