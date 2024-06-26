Son dakika | Siyasette normalleşme | Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: İktidar ile muhalefet arasında "ittifak" olmaz

"YATIRIM DÜŞMANLIĞI YAPAN ÇAPSIZLARA KULAK ASMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşların memleketlerine ve tatil bölgelerine seyahat ettiğini belirterek, sadece şehirler arası otobüs seferlerinin sayısının 108 bini bulduğunu, bu seferler sayesinde 3 milyon 782 bin vatandaşın sevdikleriyle buluştuğunu anlattı.

Demir yollarıyla seyahat edenlerin sayısının 7 milyon 520 bine yaklaştığını ifade eden Erdoğan, otoyolları kullanan araç sayısının 21 milyonun üzerine çıktığını, Asya ve Avrupa'yı birleştiren Avrasya Tüneli'nden Bayram'ın son günü 94 bin 454 araç geçişi olduğunu kaydetti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, Antalya ve diğer pek çok uluslararası havalimanımız, bayram tatili boyunca yolcu ve uçak seferi itibarıyla yeni rekorlar kırdı. Aynı başarı Yavuz Sultan Selim, Orhangazi Köprüsü gibi diğer projelerimiz için de geçerlidir. Uzakları yakınlaştırmak, sevenleri buluşturmak, vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu ve konforlu seyahat imkanı sunmak amacıyla hizmete verdiğimiz ulaştırma yatırımlarımızın karşılığını katbekat fazlasıyla aldık, alıyoruz. Bundan sonra da 'Millet yol mu yiyecek' diyerek yatırım düşmanlığı yapan çapsızlara kulak asmayacağız. Ülkemizin dört bir köşesini demir ağlarla, yollarla, otobanlarla, viyadük, köprü, tünel, alt geçit ve üst geçitlerle örmeye devam edeceğiz."

Aldıkları önlemlere ve yaptıkları devasa yatırımlara rağmen kazaların önünü tamamen kesemediklerine işaret eden Erdoğan, "Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında 72 insanımız hayatını kaybederken, 12 bin 474 kişi de yaralandı. Kazalarda vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum." dedi.

20 Haziran Perşembe günü Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nda çıkan anız yangınının milletçe herkesin yüreğini yaktığını dile getiren Erdoğan, rüzgarın da etkisiyle çok kısa sürede geniş bir bölgeye yayılan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.