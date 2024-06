Son dakika | Siyasette normalleşme | Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: İktidar ile muhalefet arasında "ittifak" olmaz

"BAŞARI HİKAYEMİZE ORTAK ETMEYİZ"

Ülkeye ve millete hiçbir hayrı olmayan bu tür ikili münakaşalara girmemeye özellikle itina gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, muhalefetten de yapıcı davranmalarını, asgari siyasi nezakete uymalarını, eski alışkanlıklarını terk ederek normalleşmelerini beklediklerini ifade etti.

"Diyalog süreci, parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir." diyen Erdoğan, muhalefetten gelecek her türlü müspet eleştiriye de açık olduklarını belirtti. Eleştiri sınırlarını aşan yakışıksız ifadeleri sineye çekmeyeceklerini, cevabını misliyle vermekten geri durmayacaklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii birilerinin ortaklık arayışı, şayet AK Parti'nin 22 yıllık başarı ve rekorlarla dolu hizmet, eser, yatırım ve reform destanından pay kapmaksa, kusura bakmasınlar ama kimseyi 'başarı hikayemize' ortak etmeyiz. Biz yasakları kaldırırken, iptali için Anayasa Mahkemesine koşanlara, her devasa projemize karşı çıkmak için absürt bahaneler üretenlere, Türkiye'de parmakla gösterecekleri tek bir dikili taşları dahi olmayanlara, darbeden sokak olaylarına milli iradeyi hedef alan her türlü girişime çanak tutanlara, son 22 yıldır AK Parti'nin hizmet ve reform siyasetine sürekli takoz koymaya çalışanlara, öyle kolay yoldan prim kazandırmayız. Bunlar iki fotoğraf karesiyle hazıra konulacak başarılar değildir; her birinin gerisinde 22 yıllık emek, mücadele ve dökülmüş alın teri vardır."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı'nın sapasağlam ayakta olduğunu vurgulayarak, "Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, o saldırıların arkasındaki aklı gayet net biçimde görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz darbe girişimine karşı şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekasının teminatı olmuştur." diye konuştu.

Son 8 yıldır ülkeye hizmet mücadelesini, aynı hissiyatı taşıdıkları, ülke ve millet adına aynı duyguları paylaştıkları ittifak ortağı MHP ile omuz omuza yürüttüklerini belirten Erdoğan, "Cumhur İttifakı, her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkül etmiş olsa bile Türkiye adına, milletimiz adına birdir, tek yürektir, tek ruh, tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan doğruya Cumhur İttifakı'nın birliğine, bütünlüğüne, insicamına yapılmıştır. Biz bu saldırılara eyvallah demeyiz. Bu saldırılara müsamaha göstermeyiz, geçit vermeyiz. Oynanan oyunun da farkındayız." ifadelerini kullandı.