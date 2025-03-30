Yaşam

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

Ülkemizin büyük bölümünde yağış beklenirken, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Çorum ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimlerinde etkili olacağı, akşam saatlerinden itibaren ise Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

Sıcaklıklar 3-4 Derece Düşecek!

Cengiz Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde kalacağı bilgisini paylaştı. Özellikle batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar 18-21 dereceler arasında değişecek.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

Rüzgarın Gücü Artacak

Yarından itibaren ülke genelinde kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden etkili olacak rüzgarlar, pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetini artıracak. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 50-70 km/saat hızla esmesi, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

3 Büyükşehirde Yağış Beklentisi

Başkent Ankara, İstanbul ve İzmir'de de 9 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara'da akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, cumartesi günü İzmir'de kuvvetlenmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerel olarak etkili olacak kuvvetli yağışlar ve rüzgar konusunda vatandaşları uyardı. Yağışların, özellikle akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı yerlerde dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve doğu bölgelerinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle tüm yurtta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem arz ediyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

BÖLGELERDE YAĞIŞ ALARMI

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

Marmara: Yağışlar Etkisini Artıracak

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde görülen yağış, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olacak. Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli başta olmak üzere bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

Ege: Sahillerde Yağış, İç Kesimlerde Kuvvetli Rüzgar

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinde kıyılarda, öğle saatlerinden sonra ise bütün bölgede yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İzmir ve Manisa'da ıslak bir gün yaşanırken, Afyonkarahisar ve Denizli'de gök gürültülü sağanak öne çıkacak.

Akdeniz: Dikkat! Yağışlar Kuvvetli Olabilir

Akdeniz Bölgesi genelinde gün boyunca aralıklı sağanaklar görülecek. Kahramanmaraş, Osmaniye ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışın zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Adana'da gece saatlerinde yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

İç Anadolu: Sivas ve Kayseri'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Bölgenin büyük kısmında bulutluluk hakim olacak. Ankara'da öğle saatlerinde batısında, akşam saatlerinde ise genelinde sağanak bekleniyor. Sivas ve Kayseri'de yağışın yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, Konya ve Nevşehir'de de gün içinde aralıklı sağanaklar etkili olacak.

Batı Karadeniz: Sinop ve Kastamonu Kıyıları Hariç Yağışlı

Bölgede genel olarak bulutlu bir hava bekleniyor. Zonguldak, Karabük ve Bolu'da aralıklı sağanak yağış görülecekken, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde daha sakin bir hava hakim olacak.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır ve Gaziantep'te Yağışlar Kuvvetli Olabilir

Bölge genelinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde akşam saatlerinde yağışın kuvvetlenebileceği belirtiliyor. Şanlıurfa ve Gaziantep'te de sağanaklar zaman zaman etkili olacak.

İç Anadolu: Sivas ve Kayseri'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Bölgenin büyük kısmında bulutluluk hakim olacak. Ankara'da öğle saatlerinde batısında, akşam saatlerinde ise genelinde sağanak bekleniyor. Sivas ve Kayseri'de yağışın yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, Konya ve Nevşehir'de de gün içinde aralıklı sağanaklar etkili olacak.

Batı Karadeniz: Sinop ve Kastamonu Kıyıları Hariç Yağışlı

Bölgede genel olarak bulutlu bir hava bekleniyor. Zonguldak, Karabük ve Bolu'da aralıklı sağanak yağış görülecekken, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde daha sakin bir hava hakim olacak.