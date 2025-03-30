Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır ve Gaziantep'te Yağışlar Kuvvetli Olabilir

Bölge genelinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde akşam saatlerinde yağışın kuvvetlenebileceği belirtiliyor. Şanlıurfa ve Gaziantep'te de sağanaklar zaman zaman etkili olacak.

İç Anadolu: Sivas ve Kayseri'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Bölgenin büyük kısmında bulutluluk hakim olacak. Ankara'da öğle saatlerinde batısında, akşam saatlerinde ise genelinde sağanak bekleniyor. Sivas ve Kayseri'de yağışın yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, Konya ve Nevşehir'de de gün içinde aralıklı sağanaklar etkili olacak.

Batı Karadeniz: Sinop ve Kastamonu Kıyıları Hariç Yağışlı

Bölgede genel olarak bulutlu bir hava bekleniyor. Zonguldak, Karabük ve Bolu'da aralıklı sağanak yağış görülecekken, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde daha sakin bir hava hakim olacak.