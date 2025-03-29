Diyarbakır bayram namazı saati | 2025 bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Vatandaşlar kerahat vakti çıktıktan sonra camilerde bayram namazını eda edecek. Peki Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı! İşte Diyarbakır bayram namazı saati…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitlerine göre, Diyarbakır'da bayram namazı saat 06:37'de eda edilecek.
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Akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına girmiş, seferi olmayan her Müslüman bayram namazı kılmakla sorumludur. Kadınlar ise bayram namazını camilerde, kendilerine ayrılan bölümlerde cemaatle kılabilir.
Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.