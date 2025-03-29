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Diyarbakır bayram namazı saati | 2025 bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı sabahını huşu içinde karşılamaya hazırlanıyor. Bayram namazı, İslam dünyasında sevinç, birlik ve şükrün en derin şekilde yaşandığı anlardan biri. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde camilere akın etmeye hazırlanıyor. Peki Diyarbakır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 bayram namazı saatlerini duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:21
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Diyarbakır bayram namazı saati | 2025 bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Vatandaşlar kerahat vakti çıktıktan sonra camilerde bayram namazını eda edecek. Peki Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı! İşte Diyarbakır bayram namazı saati

Diyarbakır’da Bayram Namazı Saati (AA)Diyarbakır’da Bayram Namazı Saati (AA)

Diyarbakır'da Bayram Namazı Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitlerine göre, Diyarbakır'da bayram namazı saat 06:37'de eda edilecek.

81 İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

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Diyarbakır’da Bayram Namazı Saati (AA)Diyarbakır’da Bayram Namazı Saati (AA)

Bayram Namazı Kimlere Vaciptir?

Akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına girmiş, seferi olmayan her Müslüman bayram namazı kılmakla sorumludur. Kadınlar ise bayram namazını camilerde, kendilerine ayrılan bölümlerde cemaatle kılabilir.

Diyarbakır’da Bayram Namazı Saati (AA)Diyarbakır’da Bayram Namazı Saati (AA)

Kadınlar Bayram Namazı Kılabilir mi?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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