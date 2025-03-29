En anlamlı bayram mesajları! 2025 kısa, uzun, dualı ve resimli bayram tebrikleri

Bu özel gün, tüm güzellikleri beraberinde getirsin. Sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle

Ramazan Bayramı'nız mübarek ve bereketli olsun! Allah, sizi ve ailenizi kötülüklerden muhafaza etsin, gönlünüzdeki tüm hayırları gerçeğe dönüştürsün.

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temmeni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.