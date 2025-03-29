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Konya bayram namazı saati belli oldu! 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri

Ramazan Bayramı coşkusu tüm yurtta hissediliyor. Konya’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için Ramazan Bayramı namazı vakitlerini duyurdu. Peki Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:04
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Konya bayram namazı saati belli oldu! 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri

30 Mart 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Ramazan Bayram namazı kılınacak. Bayram namazı, Şevval ayının ilk günü olan bayramın birinci günü sabahında eda edilir. Güneşin doğmasından yaklaşık 40 dakika sonra cemaatle birlikte kılınır. Peki Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, bayram namazında hangi dualar okunur?

Konya’da Bayram Namazı Ne Zaman? (AA)Konya’da Bayram Namazı Ne Zaman? (AA)

Konya'da Bayram Namazı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre, Konya'da bayram namazı saat 07:08'de kılınacak.

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Konya’da Bayram Namazı Ne Zaman? (AA)Konya’da Bayram Namazı Ne Zaman? (AA)

Bayram Namazı Kaç Rekat, Hangi Dualar Okunur?

İki rekattan oluşan bayram namazı, sabah namazının ardından kılınır. Bayramın namazında iftitah tekbiri alınmasının ardından Subhaneke duası okunur. İmam Fatiha suresi ve bir zammi sure okur, cemaat sessizce dinler. 2. rekatta rükuda sırasıyla Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.

Konya’da Bayram Namazı Ne Zaman? (AA)Konya’da Bayram Namazı Ne Zaman? (AA)

Selam verildikten sonra imam ile birlikte 3 defa "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde bayram tekbirleri getirilir. İmam bayram hutbesini okuduktan sonra cemaatle bayramlaşma yapılır.

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