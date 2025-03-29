Konya bayram namazı saati belli oldu! 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri

30 Mart 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Ramazan Bayram namazı kılınacak. Bayram namazı, Şevval ayının ilk günü olan bayramın birinci günü sabahında eda edilir. Güneşin doğmasından yaklaşık 40 dakika sonra cemaatle birlikte kılınır. Peki Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, bayram namazında hangi dualar okunur?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre, Konya'da bayram namazı saat 07:08'de kılınacak.

Konya’da Bayram Namazı Ne Zaman? (AA)

Konya’da Bayram Namazı Ne Zaman? (AA)

Bayram Namazı Kaç Rekat, Hangi Dualar Okunur?

İki rekattan oluşan bayram namazı, sabah namazının ardından kılınır. Bayramın namazında iftitah tekbiri alınmasının ardından Subhaneke duası okunur. İmam Fatiha suresi ve bir zammi sure okur, cemaat sessizce dinler. 2. rekatta rükuda sırasıyla Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.