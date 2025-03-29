İzmir’de bayram namazı ne zaman kılınacak? Diyanet açıkladı

Bayram namazı, güneşin doğuşunun ardından kısa bir süre sonra cemaatle eda edilen, birlik ve beraberliğin simgesi özel bir ibadettir. Müslümanlar, bir Ramazan Bayramı'na daha ailesi ve sevdikleriyle birlikte erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Bayramın coşkusu haneleri sararken, barışın, dostluğun ve sevginin bağları kuvvetleniyor. Vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan Bayramı'na ilişkin bayram namazı saatlerini il il yayımladı. Buna göre, İzmir'de bayram namazı 30 Mart 2025 Pazar günü saat 07:30'da kılınacak.
İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI VAKİTLERİ⤵
Ramazan Bayramı namazı kerahat vakti geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınır. Bayram namazı 2 rekattır ve şu şekilde niyet edilir: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Birinci Rekat
İmam sesli olarak, cemaat ise içinden "Allahu ekber" diyerek iftitah tekbirini alır. Eller kulak hizasına kaldırılır ve göğüs hizasında bağlanır.
Ardından herkes içinden Sübhaneke duasını okur.
İmamla birlikte üç zait (fazladan) tekbir alınır:
↪ Her bir "Allahu ekber" ifadesiyle eller kulak hizasına kaldırılır ve yana salınır.
↪ Üçüncü tekbirin ardından eller yeniden bağlanır.
Daha sonra imam sesli şekilde Fatiha Suresi'ni ve bir zammı sureyi okur, cemaat sessizce dinler.
Rükuya eğilinir, üç kez "Sübhâne rabbiye'l-azîm" denir.
"Semiallâhu limen hamideh, Rabbenâ leke'l-hamd" denilerek doğrulunur.
Ardından iki secde yapılır, her bir secdede üç defa "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" okunur.
İkinci rekata kalkılır.
İkinci Rekat
İmam içinden besmele çeker ve sesli şekilde Fatiha Suresi ile bir zammı sure okur.
Cemaat yine sessizce imamı dinler.
Kur'an tilavetinden sonra rükuya gitmeden önce üç zait tekbir daha alınır:
↪ Her bir "Allahu ekber" ile eller kulak hizasına kaldırılır ve yana salınır.
Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz, doğrudan rükuya gidilir.
Rüku ve secdeler tamamlandıktan sonra oturulur.
Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.
Son olarak imam ve cemaat önce sağa, sonra sola dönerek "Esselâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verir ve namaz sona erer.
Namazın ardından imam ve cemaat birlikte 3 defa "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde bayram tekbirlerini getirilir. Bu tekbirlerden sonra imam hutbe okumak üzere minbere çıkar. Bayram hutbesi okunur, ardından dua edilir ve cemaat bayramlaşmak üzere dağılır.