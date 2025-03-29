Ankara'da bayram namazı kaçta kılınacak? 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri

Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferi Ankara’yı sardı! Müslümanlar, sevdikleriyle bayramlaşmadan önce saf tutmak için sabah ezanıyla birlikte camilere akın edecek. Vatandaşlar, bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Peki Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:06 PAYLAŞ ABONE OL

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü itibarıyla başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini duyurdu. Vatandaşlar, Ankara'da bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Peki Ankara'da bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı kimler için vaciptir?

Ankara'da Bayram Namazı Saat Kaçta? (AA) Ankara'da Bayram Namazı Saat Kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Ankara'da bayram namazı sabah saat 07.07'de eda edilecek. Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bu saatte camilerde saf tutarak bayramı dualarla karşılayacak. BAYRAM NAMAZI SAATLERİ ⤵ Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İl il namaz vakitleri RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA? İL İL NAMAZ VAKİTLERİ