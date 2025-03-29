Ankara’da bayram namazı kaçta kılınacak? 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü itibarıyla başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini duyurdu. Vatandaşlar, Ankara'da bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Peki Ankara'da bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı kimler için vaciptir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Ankara'da bayram namazı sabah saat 07.07'de eda edilecek. Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bu saatte camilerde saf tutarak bayramı dualarla karşılayacak.
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ ⤵
Hanefi mezhebine göre bayram namazı vacip, Şafii mezhebine göre ise sünnet-i müekkede kabul edilir. Akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış, mukim ve erkek Müslümanlar için bu namazın kılınması vaciptir. Kadınlar ise camilerde kendilerine ayrılan alanlarda bayram namazını eda edebilirler.