Bursa bayram namazı saat kaçta başlıyor? 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri

Ramazan Bayramı'nın ilk günü (30 Mart 2025 Pazar), müminler camilere akın ederek bayram coşkusunu cemaatle birlikte yaşayacak. Hanefiler'e göre vacip, Şafiiler'e göre sünnet olan bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Toplumsal birlikteliğin ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olan Ramazan Bayramı namazı, güneşin doğmasından kısa bir süre sonra, kerahat vakti geçtikten sonra eda edilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Bursa'da bayram namazı sabah saat 07.22'de eda edilecek.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ ⤵
Cemaatle birlikte kılınan Ramazan Bayramı namazı 2 rekattır. Bayram namazı için şu şekilde niyet edilir: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
1. Rekat
İmam sesli olarak, cemaat ise içinden "Allahu ekber" diyerek iftitah tekbirini alır. Eller kulak hizasına kaldırılır ve göğüs hizasında bağlanır.
Ardından herkes içinden Sübhaneke duasını okur.
İmamla birlikte üç zait (fazladan) tekbir alınır:
↪ Her bir "Allahu ekber" ifadesiyle eller kulak hizasına kaldırılır ve yana salınır.
↪ Üçüncü tekbirin ardından eller yeniden bağlanır.
Daha sonra imam sesli şekilde Fatiha Suresi'ni ve bir zammı sureyi okur, cemaat sessizce dinler.
Rükuya eğilinir, üç kez "Sübhâne rabbiye'l-azîm" denir.
"Semiallâhu limen hamideh, Rabbenâ leke'l-hamd" denilerek doğrulunur.
Ardından iki secde yapılır, her bir secdede üç defa "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" okunur.
İkinci rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam içinden besmele çeker ve sesli şekilde Fatiha Suresi ile bir zammı sure okur.
Cemaat yine sessizce imamı dinler.
Kur'an tilavetinden sonra rükuya gitmeden önce üç zait tekbir daha alınır:
↪ Her bir "Allahu ekber" ile eller kulak hizasına kaldırılır ve yana salınır.
Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz, doğrudan rükuya gidilir.
Rüku ve secdeler tamamlandıktan sonra oturulur.
Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.
Son olarak imam ve cemaat önce sağa, sonra sola dönerek "Esselâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verir ve namaz sona erer.
Namazın ardından imam ve cemaat birlikte 3 defa "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde bayram tekbirlerini getirilir.
Bu tekbirlerden sonra imam hutbe irad etmek üzere minbere çıkar. Bayram hutbesi okunur, ardından dua edilir ve cemaat bayramlaşmak üzere dağılır.