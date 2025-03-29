Bursa bayram namazı saat kaçta başlıyor? 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri

Ramazan Bayramı'nın ilk günü (30 Mart 2025 Pazar), müminler camilere akın ederek bayram coşkusunu cemaatle birlikte yaşayacak. Hanefiler'e göre vacip, Şafiiler'e göre sünnet olan bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Toplumsal birlikteliğin ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olan Ramazan Bayramı namazı, güneşin doğmasından kısa bir süre sonra, kerahat vakti geçtikten sonra eda edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Bursa'da bayram namazı sabah saat 07.22'de eda edilecek.

Bursa’da Bayram Namazı Saat Kaçta? (AA)

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Cemaatle birlikte kılınan Ramazan Bayramı namazı 2 rekattır. Bayram namazı için şu şekilde niyet edilir: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

1. Rekat

İmam sesli olarak, cemaat ise içinden "Allahu ekber" diyerek iftitah tekbirini alır. Eller kulak hizasına kaldırılır ve göğüs hizasında bağlanır.

Ardından herkes içinden Sübhaneke duasını okur.

İmamla birlikte üç zait (fazladan) tekbir alınır:

↪ Her bir "Allahu ekber" ifadesiyle eller kulak hizasına kaldırılır ve yana salınır.

↪ Üçüncü tekbirin ardından eller yeniden bağlanır.

Daha sonra imam sesli şekilde Fatiha Suresi'ni ve bir zammı sureyi okur, cemaat sessizce dinler.

Rükuya eğilinir, üç kez "Sübhâne rabbiye'l-azîm" denir.

"Semiallâhu limen hamideh, Rabbenâ leke'l-hamd" denilerek doğrulunur.

Ardından iki secde yapılır, her bir secdede üç defa "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" okunur.

İkinci rekata kalkılır.