Haberler Liste Haberleri Adana’da bayram namazı ne zaman? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri

Adana’da bayram namazı ne zaman? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri

Bugün Ramazan ayının son iftarları açılacak. Bayram coşkusunu en derin şekilde yaşamak isteyen vatandaşlar, bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Adana'da yaşayanlar, bayram namazı saatini merak ediyor. Bayram namazı camilerde birlik, beraberlik ve huşu içinde eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan Bayramı namazı vakitlerini duyurdu. Peki Antalya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet bayram namazı saatleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 16:54
ABONE OL
Adana’da bayram namazı ne zaman? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri

2025 Ramazan Bayramı, tüm İslam alemi için maneviyatın ve kardeşliğin yoğun yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Adana'da yaşayan binlerce vatandaş, bu müstesna günün sabahında camilere yönelerek bayram namazı ile bayram coşkusunu yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre Adana'da bayram namazı saati belli oldu. İşte il il bayram namazı saatleri

Adana Bayram Namazı Saati  (AA)Adana Bayram Namazı Saati  (AA)

Adana Bayram Namazı Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı resmi takvime göre, Adana'da bayram namazı 06.57'de eda edilecek.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ ⤵

Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana Bayram Namazı Saati  (AA)Adana Bayram Namazı Saati  (AA)

Bayram Namazında Hangi Dualar Okunur?

İki rekattan oluşan bayram namazı, sabah namazının ardından kılınır. Bayramın namazında iftitah tekbiri alınmasının ardından Subhaneke duası okunur. İmam Fatiha ve bir zammi sure okur, cemaat sessizce dinler. 2. rekatta rükuda sırasıyla Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.

Selam verildikten sonra imam ile birlikte 3 defa "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde bayram tekbirleri getirilir.

SON DAKİKA