Adana’da bayram namazı ne zaman? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri

2025 Ramazan Bayramı, tüm İslam alemi için maneviyatın ve kardeşliğin yoğun yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Adana'da yaşayan binlerce vatandaş, bu müstesna günün sabahında camilere yönelerek bayram namazı ile bayram coşkusunu yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre Adana'da bayram namazı saati belli oldu. İşte il il bayram namazı saatleri…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı resmi takvime göre, Adana'da bayram namazı 06.57'de eda edilecek.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ ⤵
İki rekattan oluşan bayram namazı, sabah namazının ardından kılınır. Bayramın namazında iftitah tekbiri alınmasının ardından Subhaneke duası okunur. İmam Fatiha ve bir zammi sure okur, cemaat sessizce dinler. 2. rekatta rükuda sırasıyla Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.
Selam verildikten sonra imam ile birlikte 3 defa "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde bayram tekbirleri getirilir.