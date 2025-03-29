Adana’da bayram namazı ne zaman? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri

2025 Ramazan Bayramı, tüm İslam alemi için maneviyatın ve kardeşliğin yoğun yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Adana'da yaşayan binlerce vatandaş, bu müstesna günün sabahında camilere yönelerek bayram namazı ile bayram coşkusunu yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre Adana'da bayram namazı saati belli oldu. İşte il il bayram namazı saatleri…