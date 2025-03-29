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Bayram tatlısı deyince aklınıza ne geliyor? İşte çıtır çıtır el açması baklava tarifi

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle hanelerde bayram hazırlıkları başladı. Türk mutfağının kültürel mirası olarak bilinen baklavalar, bayramlarda damakları şenlendiriyor! Kat kat açılan hamurun arasına serpiştirilen ceviz ya da fıstık ve üzerine dökülen mis kokulu şerbetle tam anlamıyla bir tatlı şöleni sunuyor. El açması baklavanın tarifi merak ediliyor. Peki tatlıcılara meydan okuyacak çıtırlıkta ev yapımı baklava nasıl yapılır? İşte tabak tabak yedirecek baklava tarifi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 13:34
Bayram tatlısı deyince aklınıza ne geliyor? İşte çıtır çıtır el açması baklava tarifi

Bayram sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan baklavanın ev yapımı tarifi oldukça merak ediliyor. Doğru malzeme seçimi ve birkaç püf noktası ile mutfağınızda çıtır çıtır baklavalar hazırlayabilirsiniz. Peki el yapımı baklava nasıl yapılır? İşte misafirlerinize parmaklarını yedirecek baklava tarifi…

Bayram tatlısı deyince aklınıza ne geliyor? İşte çıtır çıtır el açması baklava tarifi

Ev Baklavası Tarifi


Malzemeler

Hamur İçin:

1 kg baklavalık un

4 adet oda sıcaklığında yumurta

Bir tutam tuz

Nişasta (Hamuru açmak için)

400 gr eritilmiş margarin

2 çay bardağı sıvı yağ

Bayram tatlısı deyince aklınıza ne geliyor? İşte çıtır çıtır el açması baklava tarifi

İç Harç:

3 su bardağı dövülmüş ceviz ya da Antep fıstığı

Şerbet:

1.5 kg toz şeker

5 su bardağı içme suyu

1 limon suyu

Bayram tatlısı deyince aklınıza ne geliyor? İşte çıtır çıtır el açması baklava tarifi

Adım Adım Ev Baklavası Yapımı

Şerbetinizi Hazırlayın

Bu tarifin püf noktası fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbet dökülmesidir. Bu nedenle ilk önce şerbetinizi hazırlayın. Şeker ve suyu kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin. İçine limon dilimi ekleyerek şekerlenmeyi önleyin. Şerbeti soğumaya alın.

Bayram tatlısı deyince aklınıza ne geliyor? İşte çıtır çıtır el açması baklava tarifi

Hamuru Yoğurun

Geniş bir yoğurma kabına unu eleyin. Orta kısmını havuz gibi açın. İçine yumurta, tuz, yağ ve su katarak yoğurmaya başlayın. Suyu kontrollü bir şekilde dökerek ilerleyin.

Kenarlardan ortaya doğru yavaş yavaş karıştırarak ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru nemli bir bezle örtüp 30-40 dakika kadar dinlendirin.

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