Bayram tatlısı deyince aklınıza ne geliyor? İşte çıtır çıtır el açması baklava tarifi

Hamuru Yoğurun

Geniş bir yoğurma kabına unu eleyin. Orta kısmını havuz gibi açın. İçine yumurta, tuz, yağ ve su katarak yoğurmaya başlayın. Suyu kontrollü bir şekilde dökerek ilerleyin.

Kenarlardan ortaya doğru yavaş yavaş karıştırarak ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru nemli bir bezle örtüp 30-40 dakika kadar dinlendirin.