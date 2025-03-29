Bayram tatlısı deyince aklınıza ne geliyor? İşte çıtır çıtır el açması baklava tarifi
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle hanelerde bayram hazırlıkları başladı. Türk mutfağının kültürel mirası olarak bilinen baklavalar, bayramlarda damakları şenlendiriyor! Kat kat açılan hamurun arasına serpiştirilen ceviz ya da fıstık ve üzerine dökülen mis kokulu şerbetle tam anlamıyla bir tatlı şöleni sunuyor. El açması baklavanın tarifi merak ediliyor. Peki tatlıcılara meydan okuyacak çıtırlıkta ev yapımı baklava nasıl yapılır? İşte tabak tabak yedirecek baklava tarifi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 13:34