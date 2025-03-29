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Antalya Bayram Namazı 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı

Mübarek Ramazan ayının ardından gelen bayram sabahı tüm hanelerde coşkuyla karşılanıyor. Milyonlarca Müslümanı sevinç ve manevi huzur sarıyor. Müminler, ailesi ve sevdikleri ile birlikte bayrama erişmenin mutluluğunu ve şükrünü yaşıyor. Bayram sabahında, vatandaşlar camilerde saf tutarak ibadetlerini gerçekleştirecek, dualarını edecek. Peki Antalya’da bayram namazı saat kaçta eda edilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:13
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Antalya Bayram Namazı 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı

2025 Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı bayram namazı eda edilecek. Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, şehir şehir 2025 Ramazan Bayramı namazı saatlerini açıkladı. Peki bayram namazı kimlere vaciptir? Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? İşte il il bayram namazı saatleri...

Antalya Bayram Namazı Saati Ne Zaman? (AA)Antalya Bayram Namazı Saati Ne Zaman? (AA)

Antalya Bayram Namazı Saati Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı vakitlerine göre, Antalya'da bayram namazı 30 Mart 2025 Pazar sabahı saat 07:16'da kılınacak. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilerde manevi bir atmosfer oluşacak. Binlerce kişi birlikte saf tutarak bayramın coşkusunu ibadetle karşılayacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ ⤵

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Antalya Bayram Namazı Saati Ne Zaman? (AA)Antalya Bayram Namazı Saati Ne Zaman? (AA)

Bayram Namazı Kimlere Vaciptir?

Bayram namazı, İslam dininde önemli ibadetlerden biridir. Hanefi mezhebine göre bayram namazı vacip kabul edilirken, Şafii mezhebinde bu namaz sünnet-i müekkede olarak değerlendirilir.

Akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına girmiş, seferi (yolcu) olmayan her erkek Müslümana bayram namazı vacip olur. Kadınlar ise bayram namazını camilerde, kendilerine ayrılan bölümlerde cemaatle kılabilir.

Antalya Bayram Namazı Saati Ne Zaman? (AA)Antalya Bayram Namazı Saati Ne Zaman? (AA)

Kadınlara Bayram Namazı Vacip Mi?

Bayram namazı kadınlar için vacip değil, isteğe bağlıdır. Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Antalya Bayram Namazı Saati Ne Zaman? (AA)Antalya Bayram Namazı Saati Ne Zaman? (AA)

İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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