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BAYRAM NAMAZI KILINIŞI | Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Hangi dualar okunur?

2025 Ramazan Bayramı'nın heyecanı tüm yurtta hissedilmeye başlandı. İlk bayram günü sabahında (30 Mart Pazar günü) sabah namazından sonra cemaatle birlikte bayram namazını eda edilecek. Yılda sadece iki kez kılındığı için bayram namazının kılınışı kolay unutuluyor. Bayram namazının rekat sayısı, kılınış şekli ve okunacak dualar merak ediliyor. İşte adım adım bayram namazı kılınışı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 14:19
BAYRAM NAMAZI KILINIŞI | Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Hangi dualar okunur?

Bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah namazının ardından, güneşin doğmasından yaklaşık 40 dakika sonra cemaatle birlikte kılınır. Camilerde, namaz öncesinde müezzin ve imamlar, cemaati niyet ve kılınış konusunda bilgilendirir. Peki bayram namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? İşte bayram namazı kılınışı...

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI | Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Hangi dualar okunur?

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?


Ramazan Bayramı namazı güneş doğduktan, kerahat vakti geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınır. Bayram namazı 2 rekattan oluşur.

Bayram namazına başlarken şu şekilde niyet edilir: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI | Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Hangi dualar okunur?

Birinci Rekat

Niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.

Eller bağlanır, Sübhaneke okunur.

Ardından üç defa "Allahu Ekber" denilerek eller her defasında yukarı kaldırılır ve tekrar bırakılır.

Dördüncü tekbirle eller bağlanır, Fatiha ve bir zammı sure okunur.

Rükuya eğilinir, üç kez "Sübhâne rabbiye'l-azîm" denir.

"Semiallâhu limen hamideh, Rabbenâ leke'l-hamd" denilerek rükudan doğrulunur.

Ardından iki secde yapılır, her bir secdede üç defa "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" okunur.

İkinci rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI | Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Hangi dualar okunur?

İkinci Rekat

Ayakta Fatiha Suresi ile bir zammı sure okur.

Ardından yine üç defa "Allahu Ekber" denilerek eller kaldırılıp bırakılır.

Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz, doğrudan rükuya gidilir.

Rüku ve secdeler tamamlandıktan sonra oturulur.

Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.

Son olarak imam ve cemaat önce sağa, sonra sola dönerek "Esselâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verir ve namaz sona erer.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI | Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Hangi dualar okunur?

Namazın ardından imam ve cemaat birlikte 3 defa "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde bayram tekbirlerini getirilir.

Bu tekbirlerden sonra imam hutbe irad etmek üzere minbere çıkar. Bayram hutbesi okunur, ardından dua edilir ve cemaat bayramlaşmak üzere dağılır.

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