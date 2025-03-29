BAYRAM NAMAZI KILINIŞI | Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Hangi dualar okunur?
2025 Ramazan Bayramı'nın heyecanı tüm yurtta hissedilmeye başlandı. İlk bayram günü sabahında (30 Mart Pazar günü) sabah namazından sonra cemaatle birlikte bayram namazını eda edilecek. Yılda sadece iki kez kılındığı için bayram namazının kılınışı kolay unutuluyor. Bayram namazının rekat sayısı, kılınış şekli ve okunacak dualar merak ediliyor. İşte adım adım bayram namazı kılınışı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 14:19