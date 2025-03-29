BAYRAM NAMAZI KILINIŞI | Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Hangi dualar okunur?

Birinci Rekat

Niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.

Eller bağlanır, Sübhaneke okunur.

Ardından üç defa "Allahu Ekber" denilerek eller her defasında yukarı kaldırılır ve tekrar bırakılır.

Dördüncü tekbirle eller bağlanır, Fatiha ve bir zammı sure okunur.

Rükuya eğilinir, üç kez "Sübhâne rabbiye'l-azîm" denir.

"Semiallâhu limen hamideh, Rabbenâ leke'l-hamd" denilerek rükudan doğrulunur.

Ardından iki secde yapılır, her bir secdede üç defa "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" okunur.

İkinci rekata kalkılır.