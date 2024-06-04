Türksat 6A'nın tarihi yolculuğu başlıyor! Türkiye dünya listesine girdi! Yüzde 90 oranında yerlilik...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu TUSAŞ Uçuş Alanı’nda TÜRKSAT 6A’yı fırlatma alanına uğurlama törenine katıldı. Bakan Kacır yaptığı açıklamada Türkiye'nin haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biri olduğunu vurgularken "Ülkemizin stratejik güvenliği için milli uydu markamızı oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu ise "TÜRKSAT 6A'yı temmuz ayının ikin haftasında yörüngesine yollayacağız. Türksat 6A, 5 milyar insana ulaşacak" dedi. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, Türksat 6A'nın ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderildiği uğurlama törenine katıldı.
BAKAN KACIR: TOPLAM 84 EKİPMANI YERLİ OLARAK ÜRETTİK
Kacır, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayiinde olduğu gibi uzay teknolojilerinde de insan kaynağına yatırım yaparak, Ar-Ge ve inovasyon altyapılarını güçlendirerek yerlileşme ve millileşme hamlesine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Önce BİLSAT uydusuyla, sonra RASAT, GÖKTÜRK uydularıyla elde edilen gözlem uydusu üretme kabiliyetini metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydusu İMECE ile taçlandırdıklarını hatırlatan Kacır şunları söyledi:
KISIT OLMADAN GÖRÜNTÜ: Elektro-optik kamerasından itki sistemine, yıldız izlerinden tepki tekerine, uçuş bilgisayarından yer istasyonu anteni ve yazılımlarına milli olarak geliştirdiğimiz IMECE uydusuyla Ülkemizin yer gözlem uydusu ve yer istasyonunu tasarlayıp üreten ülkeler arasında yer almasını sağladık. Görevdeki ilk yılını başarıyla tamamlayan İMECE ile artık dünyanın her yerinden hiçbir kısıt olmadan görüntü elde ediyoruz.
YERLİ ÜRETİM: TÜRKSAT 6A projesiyle de;uydu teknolojindeki yetkinliklerimizi; görüntüleme uydularına nazaran daha yüksek irtifada daha uzun süre görev yapan ve sofistike teknolojik ekipmanları bünyesinde barındıran haberleşme uydularının üretiminde değerlendirdik. Tasarım, alt bileşen üretim, entegrasyon ve test olmak üzere tüm aşamalarıyla yerli olarak gerçekleştirilen proje sürecinde uydumuzun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi (EİS) gibi 24 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak ürettik.
ÇEVRESEL TESTLER: Sistem entegrasyonu sonrasında ise aralarında uydunun fırlatma esnasında maruz kalacağı titreşim ve akustik yüklerinin simüle edildiği mekanik testler, uzaydaki ısıl şartların ve vakum ortamının simüle edildiği ısıl vakum testleri, anten performans testleri, güneş paneli ve antenlerin açılma testleri, fırlatıcı arayüzü ile ayrılma ve şok testleri gibi 396 çevresel ve fonksiyonel testi tamamladık. Çevresel testler öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen işlevsel testler ile uydumuzun uzay şartlarına uygunluğunu doğruladık. TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech ekiplerinin bir arada çalıştığı projenin üretim ve test süreçlerini başarıyla tamamladık.
YÖRÜNGE GÖREVİ: Yürütülecek son testler sonrasında 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan 4,2 ton ağırlığındaki uydumuz dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta yer sabit yörüngede görev alacak. Fırlatma sonrasında uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonunu kendi ekiplerimiz gerçekleştirecek. Yapılacak yörünge kabul testleri ve devreye alma işlemleri sonrasında TÜRKSAT 6A uydumuz, ülkemizin ulusal uydu operatörü Türksat A.Ş.ye on beş yıldan fazla işletmesi için teslim edilecek ve hizmet vermeye başlayacak.
İFTİHAR KAYNAĞI: Uydumuz bünyesindeki yazılımların tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesi, entegrasyon ve test faaliyetlerinin ülkemizde yürütülmesi sayesinde yakaladığımız yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı bizim için başka iftihar kaynağıdır. Dönem dönem 400'e yakın arkadaşımızın ortak çalışma yürüttüğü bu projeyle ülkemizin uzay alanında yetişmiş personel gücünü artırılmasını sağladık. Bugüne kadar haberleşme uydularını yurtdışı firmalardan temin eden ülkemiz, (https://sanayigazetesi.com.tr/1997-yilinda-kurulan-turk-tekstil-devi-iflas-etti-yatirimcilar-magdur-oldu/)TÜRKSAT (https://sanayigazetesi.com.tr/1997-yilinda-kurulan-turk-tekstil-devi-iflas-etti-yatirimcilar-magdur-oldu/) 6A ile birlikte haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacaktır.
MİLLİ UYDU MARKASI: Uydu teknolojilerinde bugüne dek elde ettiğimiz Ar-Ge ve üretim kabiliyetimizi ticarileştireceğiz. Ülkemizin stratejik güvenliği için Milli uydu markamızı oluşturacağız. İddiamızı yeni projelerle sürdüreceğiz. Uydu üretimi ve geliştirme sürecinde elde ettiğimiz teknolojik yetkinlikler, operasyonel kabiliyetlerden Ay Misyonumuzda yararlanacağız.
TÜRK ASTRONOT VE BİLİM MİSYONU: Uzay teknolojilerinin uydu ile sınırlı olmadığının farkındayız. İnşa ettiğimiz ekosistemle; uzayın sunduğu sınırsız fırsatlardan yararlanmaya fazlasıyla hazır durumdayız. Bu hedef doğrultusunda, uzay teknolojilerinin gelecekte kritik öneme sahip olacağını öngörerek, 2018'de Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerimizi tayin eden Millî Uzay Programı'mızı ilan etti. Program kapsamında 10 hedef belirledik. Bu hedeflerden bir tanesi de "Türk Astronot ve Bilim Misyonu"dur.
YÖRÜNGE ALTI UÇUŞU: Misyon kapsamında; Türk bilim insanlarının hazırladığı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvar altyapısında mikroyerçekimi koşullarında yapılabilecek on üç bilimsel deneyi Astronotumuz Alper Gezeravcı başarıyla tamamladı. Diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever de 8 Haziran'da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirecek. 1,5 saatlik bir sürede gerçekleşmesi planlanan bu uçuşun 3 dakikalık bir serbest düşme fazında astronotumuz mikro yerçekimi ortamında; biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deneyi icra edecek.
UZAYA TOPLUMSAL İLGİYİ ARTIRACAĞIZ: Millî Uzay Programı'mız kapsamında, Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracak, uzay sanayimizi geliştireceğiz. Uzaya bağımsız erişim programımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ay Programımız kapsamında, millî imkânlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla aya erişeceğiz. Türkiye Ulusal Gözlemevleri çatısı altında, ileri seviyede uzay gözlemleri için kurmakta olduğumuz Doğu Anadolu Gözlemevi projesini tamamlayarak, bölgemizin en gelişmiş teleskopuna sahip olacağız. Uzaya yönelik toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceğiz.
UZAY EKONOMİSİ: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i paydaşlarımızla birlikte düzenlemeyi sürdüreceğiz. Gökyüzü şenlikleriyle, eğitim ve girişimci destek programlarıyla uzay bilimi ve teknolojilerinde ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, "Türkiye Yüzyılı"nda küresel uzay ekonomisinden pay alan, uzayın sunduğu fırsatlarından en üst düzeyde yararlanan, uzay bilimi ve teknolojilerinde varlığını ispat eden bir Türkiye'ye şahitlik edeceğiz.
Yapılan konuşmaların ardından TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, Aselsan, Ctech ortaklığıyla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, TUSAŞ Uçuş Alanı'ndan ABD, Cape Canaveral'a götürülmek üzere An-124 kargo uçağına yüklendi
TÜRKİYE BİR VİZYON ORTAYA KOYUYOR
Antonov AN-124 tipi uçakla Florida'ya doğru bu akşam saatlerinde yola çıkan Türksat 6A'nın Hindistan'ın tamamı, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da kapsama alanına alacağını kaydeden Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz uydumuzla dünyadaki 10 haberleşme uydusu üreticisi ülke arasına giriyoruz." diye konuştu.
"YÜZDE 90'A VARAN YERLİLİK ORANIYLA HAYATA GEÇİRDİK"
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun, Tübitak Uzay, Aselsan, Tusaş, ve Ctech ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Başkanlığı ve Türksat'ın çalışmalarıyla ortaya çıkarıldığını kaydederek, "Yüzde 90'lara varan bir yerlilik oranıyla hayata geçirdik. Uzun süren bir gayret. 2018'den bu yana başlayan bir üretim süreci olsa da fikir ve imzası biraz daha eskiye dayanıyor. Bugün de uydumuzun ana parçasını konteynere koyarak dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov ile beraber inşallah bu akşam yola çıkarıyoruz." dedi.
"TEMMUZ'UN İKİNCİ HAFTASINDA YÖRÜNGESİNE FIRLATMIŞ OLACAĞIZ"
Uraloğlu, Türksat 6A'nın bir günlük uçuş sonrasında Amerika'nın Florida eyaletindeki Space X fırlatma tesislerine ulaşacağını bildirerek, "Temmuz'un ikinci haftasında başlayan süreçte, hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde yörüngesine fırlatmış olacağız. 42 dereceye oturacak ve 35 bin 786 kilometrelik bir yükseklikte olacak. Bütün testler sonucunda bu sene itibariyle hizmete almayı öngörüyoruz." dedi.
"5 MİLYAR İNSANA DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 65'İNE ULAŞACAĞIZ"
Bakan Uraloğlu 5 uydu ile Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaklaşık 3,5 milyar insana hizmet verdiklerini duyurarak, "Türksat 6A ile beraber Hindistan'ın tamamı, Tayland, Malezya ve Endonezya kapsama alanına girerek 5 milyarlık bir nüfusa erişeceğiz. Bu da dünya nüfusunun yüzde 65'ine tekabül ediyor. Buralara aynı zamanda hizmet satarak 250 milyar dolara üretilmiş olan uydumuzun geri dönüşüyle ilgili de bir süreci yakalamış olacağız." ifadelerini kullandı.
"DÜNYADAKİ 10 HABERLEŞME UYDUSU ÜRETİCİSİNDEN BİRİ OLUYORUZ"
Türksat 3A, 4A ve 4B'nin imalatı sürecinde Türksat mühendislerinin eğitimine katkılarıyla başlanan süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Dünyadaki 10 haberleşme uydusu üreticisi ülke arasına giriyoruz. Neler yapabildiğimizi gerçekten göstermiş olan bir eserden bahsediyoruz. Ertesi gün ne olacağını düşündüğümüz bir Türkiye'den 2035'i, 2053'ü, 2071'i planlayan bir ülke durumuna geldik. Bizleri talimatlandıran, bizlere her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Savunma Sanayi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu gururu hep beraber yaşıyoruz. İnşallah daha güzel projeleri yapma temennisiyle ben de sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yolculuğumuz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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