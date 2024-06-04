Türksat 6A’nın tarihi yolculuğu başlıyor! Türkiye dünya listesine girdi! Yüzde 90 oranında yerlilik...

BAKAN KACIR: TOPLAM 84 EKİPMANI YERLİ OLARAK ÜRETTİK

Kacır, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayiinde olduğu gibi uzay teknolojilerinde de insan kaynağına yatırım yaparak, Ar-Ge ve inovasyon altyapılarını güçlendirerek yerlileşme ve millileşme hamlesine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Önce BİLSAT uydusuyla, sonra RASAT, GÖKTÜRK uydularıyla elde edilen gözlem uydusu üretme kabiliyetini metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydusu İMECE ile taçlandırdıklarını hatırlatan Kacır şunları söyledi:

KISIT OLMADAN GÖRÜNTÜ: Elektro-optik kamerasından itki sistemine, yıldız izlerinden tepki tekerine, uçuş bilgisayarından yer istasyonu anteni ve yazılımlarına milli olarak geliştirdiğimiz IMECE uydusuyla Ülkemizin yer gözlem uydusu ve yer istasyonunu tasarlayıp üreten ülkeler arasında yer almasını sağladık. Görevdeki ilk yılını başarıyla tamamlayan İMECE ile artık dünyanın her yerinden hiçbir kısıt olmadan görüntü elde ediyoruz.

YERLİ ÜRETİM: TÜRKSAT 6A projesiyle de;uydu teknolojindeki yetkinliklerimizi; görüntüleme uydularına nazaran daha yüksek irtifada daha uzun süre görev yapan ve sofistike teknolojik ekipmanları bünyesinde barındıran haberleşme uydularının üretiminde değerlendirdik. Tasarım, alt bileşen üretim, entegrasyon ve test olmak üzere tüm aşamalarıyla yerli olarak gerçekleştirilen proje sürecinde uydumuzun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi (EİS) gibi 24 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak ürettik.