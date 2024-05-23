Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Tahminler belli oldu! Faiz yüzde 50’de...

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: ENFLASYON ÇOK HIZLI ŞEKİLDE DÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Enflasyon Merkez Bankamızın da Enflasyon Raporu'nu açıklarken ortaya koyduğu şekilde mayısta yıllık bazda zirveye ulaşacak. Son bir yıldır attığımız para ve maliye politikalarıyla, enflasyon çok hızlı şekilde inanıyorum ki bu sene sonunda 30'lu rakamı görür. Daha sonra gelecek senede 10'lu rakamlar, bir sonraki senede tek hane, daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna 'fiyat istikrarı' diyoruz." ifadelerini kullandı.