Türkiye ile Cezayir arasında KEK 12. Dönem Protokolü imzalandı

Görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninde konuşan Bakan Göktaş, "Cezayir gönül bağlarımızın güçlü olduğu ülkelerden biridir. Gerek tarihi gerek kültürel ortaklıklarımız bizi her daim birbirimize yakın kılıyor. Ülkelerimiz arasındaki bağı her geçen gün daha da kuvvetlendiriyor. Bu kapsamda Türkiye ve Cezayir arasındaki her alanda kurulacak iş birliklerinin, özellikle ticari ve ekonomik potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtmek isterim. Bizler de bu fırsatı değerlendirmek adına gereken aksiyonları almak üzere adımlarımızı atıyoruz. 2023 yılı sonunda Türkiye ve Cezayir arasında, ikili ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek seviyedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde de yükselişin devam ettiğini görmekten son derece memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde, Cumhurbaşkanımız ile Cezayir Cumhurbaşkanının hedef olarak belirledikleri 10 milyar dolar ikili ticaret hacmine kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu hedefimizi gerçekleştirme adına her iki ülkenin önem verdiği Tercihli Ticaret Anlaşması'nın müzakerelerine başlanması yönünde alınan karardan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.