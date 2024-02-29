Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’e konuştu: Kırmızı et fiyatları manipüle ediliyor

Ramazan ayına sayılı günler kala Rekabet Kurulu iftar sofraları için harekete geçti. Kırmızı ette fahiş fiyat artışları için soruşturma başlatan kurum beyaz et sektöründe de 4 koldan soruşturma yapıyor. 2023'ün son aylarında gelen şikayetler üzerine harekete geçen kurum, yaptığı incelemeler sonucunda 10 şirketin rekabeti ihlal ettiğini tespit etti. Kurum başkanı Birol Küle, et üreticilerini ağır yaptırımlar konusunda uyardı.