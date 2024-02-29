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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’e konuştu: Kırmızı et fiyatları manipüle ediliyor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’e konuştu: Kırmızı et fiyatları manipüle ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son dönemde gündemde olan et fiyatları konusunda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin et konusunda arz talep ihtiyacı olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı et fiyatlarındaki fahiş artış konusunda da adım atacaklarını belirtti.

Ramazan ayına sayılı günler kala Rekabet Kurulu iftar sofraları için harekete geçti. Kırmızı ette fahiş fiyat artışları için soruşturma başlatan kurum beyaz et sektöründe de 4 koldan soruşturma yapıyor. 2023'ün son aylarında gelen şikayetler üzerine harekete geçen kurum, yaptığı incelemeler sonucunda 10 şirketin rekabeti ihlal ettiğini tespit etti. Kurum başkanı Birol Küle, et üreticilerini ağır yaptırımlar konusunda uyardı.

15 GÜNDE 2 ZAM BİRDEN

Geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatları artan ve rekor seviyeye gelen kırmızı ete son 15 günde iki zam daha geldi. Bazı ürünlerin kilosu ise bin lirayı geçti. Ramazan ayı öncesi şikayetler giderek artıyor.

BAKAN A HABER'E KONUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son dönemde gündemde olan et fiyatları konusunda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin et konusunda arz talep ihtiyacı olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı et fiyatlarındaki fahiş artış konusunda da adım atacaklarını belirtti. Bakan Yumaklı bu artışların miktarla ya da faaliyetle açıklanamayacağını söyledi.

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