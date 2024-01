Murat Kurum’dan huzurevi ziyareti: Büyüklerimiz, kıymetlilerimiz...

"TEK DERDİMİZ İSTANBUL OLACAK"

Hep birlikte ülke ve millet için çalıştıklarını ifade eden Kurum, huzurevi sakinlerinin bilgisi, birikimleri ve tecrübesinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Kurum, huzurevinde her ilden hanımefendi ve beyefendilerin olduğunu belirterek, "Benim de her ilde bu süreçte bir hikayem var. 81 ile gitmiş bir kardeşinizim, evladınızım. O illerde depremlerde, sellerde, heyelanlarda milletimiz için hep mücadele ettim. Milletimizin her anında hep yanında olmaya çalıştım. Söz verdim, o sözleri hep tutmanın gayreti içerisinde oldum. Şimdi de inşallah 39 belediye başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetlere 'Sadece İstanbul' diyerek devam edeceğiz. Tek derdimiz İstanbul olacak, milletimizin sorunları olacak." diye konuştu.