Başkan Erdoğan’dan CHP’ye DEM Parti’yle ittifak tepkisi: Teröriste terörist dememek için kırk takla atıyorlar

"HER PROJEYE ÇAMUT ATMAK CHP'NİN MİLLİ SPORU"

Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulmasına öncülük eden 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rabbim Türkiye için hayal kuran, çalışan, gayret gösteren herkesten razı olsun diyorum. Rahmetli Özal siyasi hayatı boyunca haksız eleştirilerin muhattabı olmuştur. Türkiye'nin çeyrek asırlık hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla merhum Özal hedef alınmıştır. 'Ne gerek var' eleştirisi en çok maruz kaldığı eleştirilerdendi. Yapılan hizmeti millete lüks gördükleri için bunu ifade ediyorlardı. Ortaya hiçbir hizmet ortaya koyamayanlar sürekli engel çıkardılar. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde benzer sabotaj girişimleriyle karşılaştık. Parayı betona gömüyorlar dediler. Yola, köprüye, tünele, baraja, hastaneye ne gerek var dediler. Yolla karın mı doyar diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler. Uçak inmeyen yere havalimanı yaptılar dediler. Arşivlere baktığınızda her devasa eserde bu çapsızlığı muhakkak görürsünüz. Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının tarihidir. Her projeye çamur atmak CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Tarih bizi haklı, onları haksız çıkarmıştır. Eleştirilerinin safsatadan, kötü niyetten ibaret oldukları ortaya çıkmıştır. CHP'nin sabık genel başkanının uçak bile inmiyor dediği Sabiha Gökçen Havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030'da ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak. Engellemek için Gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak gösteriliyor. Aynı durum Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı bugün İstanbul trafiği çok daha kötü olurdu.

"ULAŞAMADIĞIMIZ HİÇBİR NOKTA KALMAYACAK"

Türkiye'de 70 yılda pek çok şey değişmiş, bunların halka yönelik tavırlarında hiçbir düzelme olmamıştır. Biz son 21 yılda neyi başardıysak, istemezükçü zihniyete rağmen başardık. Aktif havalimanımızı 26'dan 57'ye, yolcu kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon yolcuya çıkardık. Uçuş noktamızı 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak diyerek Türkiye'yi en geniş uçuş ağına sahip ülkeler arasına soktuk. Projelerimize yenilerini ekliyoruz. Çukurova, Yozgat, Bayburt-Gümüşhane'de çalışmalarımız devam ediyor. Antalya Havalimanı'nın kapasite artırmaya yönelik çalışmalarımız hızla sürüyor. 35 milyonluk kapasiteyi 80 milyona çıkarıyoruz.