Başkan Erdoğan'dan CHP'ye DEM Parti'yle ittifak tepkisi: Teröriste terörist dememek için kırk takla atıyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişeceğini ifade ederken "Yapılan işe takoz koymak milletin hayrına olan her işe çamur atmak CHP zihniyetinin milli sporudur." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca siyasi bukalemunların maskelerini düşüreceklerini ifade ederken "Teröriste terörist dememek için kırk takla atıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
YILLIK 85 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ
Sabiha Gökçen Havalimanı, hizmete girdiğinden beri uçuş merkezi haline geldi. Bugün Anadolu Yakası ile birlikte çevre illere de hizmet veriyor. Türkiye genelindeki iş ve piyasaların gelişimi açısından son derece kritik roller üstleniyor. İlk etapta 2009 yılında yap-işlet-devret modeliyle yeni terminal binasını devreye aldık. 2010 yılında İstanbul Teknoloji Geliştirme bölümü devreye girdi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın trafiği sürekli artıyor. 2021 yılında 181 bin uçuşla 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022'de bu sayı 31 milyona ulaştı. 2023'ün ilk 11 ayında 208 bin uçuşla yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 34 milyona yükseldi. İstanbul ve Antalya havalimanlarının ardından en çok trafik olan 3. havalimanı. Sene sonunda 37 milyonu aşmasını öngörüyoruz. 2. pist için 2012 yılında karar aldık. Toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla 2. pisti tamamladık. Trafik kapasitesini 2'ye katlayacak pistin uzunluğu 3540 metredir. Ayrıca 3 paralel taksi yolu vardır. Apronlarla havalimanımız rakiplerine göre çok ileri özelliklere sahiptir. 1520 metre uzunluğunda TEM bağlantı tünelini inşa ettik. Havalimanımızda tüm bu bağlantılarla birlikte 19 bin m2 kapalı alana bağlı üst yapı tesislerini de yeniledik. Maksimum kapasite için yeni pistimizi iniş, eski pistimizi kalkış amaçlı kullanacağız. Kullanım kapasitesi 2 katına çıkacak. Yeni pistle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye ulaşılacak.
"HER PROJEYE ÇAMUT ATMAK CHP'NİN MİLLİ SPORU"
Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulmasına öncülük eden 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rabbim Türkiye için hayal kuran, çalışan, gayret gösteren herkesten razı olsun diyorum. Rahmetli Özal siyasi hayatı boyunca haksız eleştirilerin muhattabı olmuştur. Türkiye'nin çeyrek asırlık hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla merhum Özal hedef alınmıştır. 'Ne gerek var' eleştirisi en çok maruz kaldığı eleştirilerdendi. Yapılan hizmeti millete lüks gördükleri için bunu ifade ediyorlardı. Ortaya hiçbir hizmet ortaya koyamayanlar sürekli engel çıkardılar. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde benzer sabotaj girişimleriyle karşılaştık. Parayı betona gömüyorlar dediler. Yola, köprüye, tünele, baraja, hastaneye ne gerek var dediler. Yolla karın mı doyar diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler. Uçak inmeyen yere havalimanı yaptılar dediler. Arşivlere baktığınızda her devasa eserde bu çapsızlığı muhakkak görürsünüz. Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının tarihidir. Her projeye çamur atmak CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Tarih bizi haklı, onları haksız çıkarmıştır. Eleştirilerinin safsatadan, kötü niyetten ibaret oldukları ortaya çıkmıştır. CHP'nin sabık genel başkanının uçak bile inmiyor dediği Sabiha Gökçen Havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030'da ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak. Engellemek için Gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak gösteriliyor. Aynı durum Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı bugün İstanbul trafiği çok daha kötü olurdu.
"ULAŞAMADIĞIMIZ HİÇBİR NOKTA KALMAYACAK"
Türkiye'de 70 yılda pek çok şey değişmiş, bunların halka yönelik tavırlarında hiçbir düzelme olmamıştır. Biz son 21 yılda neyi başardıysak, istemezükçü zihniyete rağmen başardık. Aktif havalimanımızı 26'dan 57'ye, yolcu kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon yolcuya çıkardık. Uçuş noktamızı 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak diyerek Türkiye'yi en geniş uçuş ağına sahip ülkeler arasına soktuk. Projelerimize yenilerini ekliyoruz. Çukurova, Yozgat, Bayburt-Gümüşhane'de çalışmalarımız devam ediyor. Antalya Havalimanı'nın kapasite artırmaya yönelik çalışmalarımız hızla sürüyor. 35 milyonluk kapasiteyi 80 milyona çıkarıyoruz.
YENİ HAVALİMANI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
2022 Aralık ayında Esenboğa Havalimanımızın KÖİ ihalesini gerçekleştirdik. 1 kuruş harcamadan 300 milyon euroluk yatırım yapıyoruz. Tamamlandığında 30 milyon yolcuya yükselecek ve 3. pistine kavuşacak. Hatay Havalimanı onarımına yönelik ihaleyi de kısa süre önce gerçekleştirdik. 21 Kasım'da çalışmalara başlandı. 14 kilometre çevre güvenlik duvarıyla sel taşkınlarına karşı koruyacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Biz tüm kalbimizle şuna inanıyoruz; tarihe mührünü günü kurtarma peşinde olanlar değil, ileriyi düşünenler vurur. 40 yıllık siyasi mücadelemizin amacı aziz milletimize layıkıyla hizmet edebilmektir. Kefenimizi giyerek çıktığımız yolda haktan ve halktan başka hiçbir güç tanımıyoruz.
TERÖRİSTE TERÖRİST DEMEMEK İÇİN KIRK TAKLA ATANLARIN MASKESİNİ İNDİRECEĞİZ
Darbecisinden, vandalına, teröristinden 5. kol kuvvetine kadar saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. İçinde bulunduğumuz süreçte de aynısını yapacağız. Ne Kandil, ne de Suriye'deki terörün bizi engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye geride kalmıştır. Türkü, Kürdü, Arabı, Alevisi ve Sünnisiyle 85 milyonun kardeşliğine nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Terörle bizi yıldıracaklarını düşünenlere; 21 yılda her yolu denediniz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da engel olamayacaksınız. Defalarca hüsrana uğradınız, inşallah yine kaybedeceksiniz. Rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz yettiğince aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Terörle yol yürüyenlere, terörü maşa olarak kullananlara, 3-5 oy alacağız diye bölücülere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için kırk takla atanların maskesini indireceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Vatanımızın bekası için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahramanca görev yapan tüm mehmetçiklerimize şükran sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum.
EN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLAR DA İNEBİLECEK
60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar havalimanına iniş yapabilecek.
ESKİ PİSTTEN 540 METRE DAHA UZUN
Açılışı yapılacak yeni pist, mevcut pistten 540 metre daha uzun şekilde inşa edildi.
BAKAN URALOĞLU AÇILIŞ ÖNCESİ İNCELEMELERDE BULUNDU
Açılış öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizin büyümesine gelişmesine, yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti gibi kalkınma odaklı yatırımlarımıza engel olamayacaklar." diye konuştu.
Düşen maliyetler, atıl havaalanlarının yenilenerek aktif hale getirilmesi ve yeni yapılan havalimanları ile iç ve dış hat yolcu sayında çok önemli artışlar olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
Uraloğlu, Türkiye'nin 2022 yılında Avrupa ve dünya havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3. sıraya, dünyada ise 6. sıraya yükseldiğini belirterek, yolcu trafiği bazında ise 3 havalimanının Avrupa'da ilk 20'de, dünyada ise ilk 50'de yer aldığını belirtti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pist ve tamamlayıcı yapıları projesinin, yapımı devam eden en önemli havayolu projelerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu önemli projeyi başarıyla tamamlamış olmanın gurunu yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'mız her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirecek çalışmaları başlattık. 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile yaklaşık 25 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen'de 2022 yılında bu sayı yaklaşık 31 milyon yolcuya yükseldi. Yolcu sayısında geçen yıla göre yüzde 21'lik bir artış olacaktır.,
Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, ülkemizde İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Hizmete açacağımız 2. pist ile önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız." dedi.
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