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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pisti açılıyor! Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de

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Giriş: 24.12.2023 17:53
Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan yeni pist alanı tamamlandı. Türkiye'nin en büyük ikinci pisti yarın açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.
Ulaştırma Bakanı A Haber’de
Ulaştırma Bakanı A Haber'de
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