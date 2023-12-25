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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye DEM Parti'yle ittifak tepkisi: Teröriste terörist dememek için kırk takla atıyorlar

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Giriş: 25.12.2023 13:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişeceğini ifade ederken "Yapılan işe takoz koymak milletin hayrına olan her işe çamur atmak CHP zihniyetinin milli sporudur." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca siyasi bukalemunların maskelerini düşüreceklerini ifade ederken "Teröriste terörist dememek için kırk takla atıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....
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