CHP rezaleti: Önce çamurlu su ardından patlayan boru! Edirneliler isyan etti

SABOTAJ DEMİŞTİ

Boru patlaması gibi sorunlar nedeniyle su kesintilerinden şikayetçi olan vatandaşlar, bir süredir suların bulanık akması nedeniyle de mağdur olduklarını ifade etmişti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kentte 26 Kasım'dan bu yana içme suyunda renk değişimiyle başlayan ciddi bir sorunun yaşandığını bildirmişti. "Sabotaj" ihtimali üzerinde duran Gürkan, Gürcistan'dan gelen dalgıçların barajdaki sistemi düzeltme çalışmalarına başladığını, su ile ilgili sıkıntıların birkaç gün daha yaşanacağını kaydetmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN