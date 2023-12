CHP rezaleti: Önce çamurlu su ardından patlayan boru! Edirneliler isyan etti

Mahalleye su sağlayan borularda meydana gelen patlama nedeniyle civardaki cadde ve sokaklar suyla doldu.

Suyun kaldırımların üzerine kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Akan suyun Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünü kaplaması nedeniyle araç trafiği de aksadı. Mahalle sakinlerinden Murat Kul, sorunun bir an evvel giderilmesini istediklerini söyledi. Biriken su nedeniyle yolda yürüyemediklerini belirten Kul, "Yollarımız su içinde, her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bir an önce bu durumun çözülmesini istiyoruz. İlgililer çözüme kavuşturursa mutlu oluruz" dedi. Trakya Üniversitesi öğrencisi Mehmet Tosun, su borularındaki patlamanın zaman zaman meydana geldiğini belirterek, "Suya girmemek için çapraz ilerliyoruz, zikzak çiziyoruz. Düz bir şekilde gidemiyoruz. Talebimiz bu sıkıntıların düzeltilmesi" diye konuştu.