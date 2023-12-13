CHP rezaleti: Önce çamurlu su ardından patlayan boru! Edirneliler isyan etti
CHP'li belediyeler hizmet vermek bir yana oluşan sorunlara çare de olmuyor. Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde bölgeye su sağlayan boruları patladı. Patlama nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Boru patlaması gibi olaylar nedeniyle su kesintilerinden şikayetçi olan vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
Mahalleye su sağlayan borularda meydana gelen patlama nedeniyle civardaki cadde ve sokaklar suyla doldu.
Suyun kaldırımların üzerine kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.
Akan suyun Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünü kaplaması nedeniyle araç trafiği de aksadı. Mahalle sakinlerinden Murat Kul, sorunun bir an evvel giderilmesini istediklerini söyledi. Biriken su nedeniyle yolda yürüyemediklerini belirten Kul, "Yollarımız su içinde, her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bir an önce bu durumun çözülmesini istiyoruz. İlgililer çözüme kavuşturursa mutlu oluruz" dedi. Trakya Üniversitesi öğrencisi Mehmet Tosun, su borularındaki patlamanın zaman zaman meydana geldiğini belirterek, "Suya girmemek için çapraz ilerliyoruz, zikzak çiziyoruz. Düz bir şekilde gidemiyoruz. Talebimiz bu sıkıntıların düzeltilmesi" diye konuştu.
SABOTAJ DEMİŞTİ
Boru patlaması gibi sorunlar nedeniyle su kesintilerinden şikayetçi olan vatandaşlar, bir süredir suların bulanık akması nedeniyle de mağdur olduklarını ifade etmişti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kentte 26 Kasım'dan bu yana içme suyunda renk değişimiyle başlayan ciddi bir sorunun yaşandığını bildirmişti. "Sabotaj" ihtimali üzerinde duran Gürkan, Gürcistan'dan gelen dalgıçların barajdaki sistemi düzeltme çalışmalarına başladığını, su ile ilgili sıkıntıların birkaç gün daha yaşanacağını kaydetmişti.
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