Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiğinde yeni durak: Yunanistan!

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINACAK

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanının başkanlıklarında ve ilgili Bakanların iştirakleriyle Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

BİRÇOK ANLAŞMANIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye matuf çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir.