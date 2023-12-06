Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde yeni durak: Yunanistan!
Başkan Erdoğan, 7 Aralık'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke ilişkilerinde, dönem dönem kırılmalara yol açan konu başlıklarının masada olması bekleniyor. İşte detaylar...
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği için yarın Yunanistan'a gideceği duyuruldu.
7 ARALIK'TA YUNANİSTAN'A RESMİ ZİYARET!
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle 7 Aralık 2023 tarihinde Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacaklardır.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINACAK
Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanının başkanlıklarında ve ilgili Bakanların iştirakleriyle Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.
BİRÇOK ANLAŞMANIN İMZALANMASI BEKLENİYOR
Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye matuf çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir.
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