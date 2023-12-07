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Atine ile yeni dönemin şifreleri! Yunanistan sorunların çözümünde samimi mi?

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Giriş: 07.12.2023 12:25
6 Şubat depremlerinin ardından komşu Yunanistan ile ilişkilerimiz olumlu bir atmosferde ilerliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştiriyor.  İki ülke arasında karşılıklı pozitif mesajlar verilirken, bu ziyaret masadaki sorunların çözümü için de oldukça önemli bir yere sahip. Ancak, sürecin gidişatını Yunanistan'ın samimi tutumu belirleyecek.
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