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Son dakika: Eris varyantında aşılama ve kapanma olacak mı? Bakan Fahrettin Koca’dan net açıklama

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Son dakika: Eris varyantında aşılama ve kapanma olacak mı? Bakan Fahrettin Koca’dan net açıklama

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz dönemde dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün (Kovid-19) Eris varyantında aşılama ve kapanma olacak mı? sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, "Kovid için yeni toplu aşılama olmayacak. Salgın varmış gibi tedbir seti asla uygulanmayacak. Toplu aşılamaya ihtiyaç duyulan dönemde değiliz" mesajını verdi. İşte Bakan Koca’nın açıklamalarının tamamı…

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara değindi ve aşılama konusunda "Eris" varyantı ile yeniden topluma korku salmak isteyenlere net mesajlar verdi.

İşte Bakan Koca'nın Sabah'a verdiği o röportaj:

"AŞI KARŞITLIĞI KABUL EDİLEMEZ"

Bugüne kadar bakanlık olarak aldığımız tüm kararların arkasında bilim var. Şimdi diyorlar ya 'Bakan aşılamaya karşı çıktı.' Çok açık söylüyorum, aşı karşıtlığı kesinlikle kabul edilemez. Çocuklarımızın aşılarını ihmal etmeyin. Bağışıklama programımızda aşılama oranlarımız yüzde 95'in üzerinde. Çocukluk çağı bağışıklama programımız bakanlığın en önemli konularından biri. Bu konu yeniden Kovid aşısı yapılmasına dönük kampanyadan farklı.

(Fotoğrafta Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile)

"TOPLU KOVİD AŞILAMASI OLMAYACAK"

Kovid-19 aşılaması ile çocukluk çağı aşılamasını birbirine karıştırıp sulandırarak başka yerlere çekmeye çalışanlar var. Küresel pazarlama stratejisinin parçası olmayacağız. Küresel kampanyaya asla boyun eğmeyeceğiz. Bunun aktörü ya da paydaşı olanları da yakından takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Kovid-19 için yeni aşı kampanyası olmayacak. Salgın varmış gibi tedbir seti, kapanma asla uygulanmayacak. Hesabı olanlar hesabını yeniden gözden geçirsin.

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLANDI"

Kovid-19 ortaya çıktığında her türlü tedbiri aldık. Salgının ülkeye girişini geciktirdik ve hazırlıklarımızı yaptık. Aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettik ve kendi aşımızı da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştık. Sonunda Turkovac da ortaya çıktı. O dönemde hızla ülke genelinde aşılama programı yürüttük. Çok da başarılı olduk. Önceleri hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri duyuluyordu. Sağlık çalışanlarını aşıladıktan sonra ölüm hızları bıçakla kesildi. Salgının direncini kırmak için bu elzemdi. Virüsle ilk defa karşılaşıyorduk ve bağışıklık sistemimizin virüsü tanıması gerekiyordu. Aşılama uygulaması çok işe yaradı. Bugün toplu aşılama ihtiyacı ile karşı karşıya değiliz.

"TOPLU AŞILAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Virüs RNA türü olduğu için çeşitli mutasyonlara uğradı, hasta etme gücü giderek azaldı. Hastalığı geçirdik, aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu. Artık bünyelerimiz virüsü tanıyor. Mutasyona göre yeni aşılar da geliştirilmeye çalışılıyor. Ancak geldiğimiz noktada başka propaganda yürütülüyor. Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulan dönemde değiliz. Kovid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında kapanma vs. artık söz konusu değil. Küresel propaganda ile karşı karşıyayız. Birileri istiyor diye yeniden aşı sipariş edecek, her vatandaşımıza da aşı yapacak değiliz. Şu an Kovid-19 aşısının toplu olarak yapılmasını gerektiren durum kesinlikle yok.

"GRİ KOD HAZIRLANIYOR"

Sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet olayında 'Beyaz kod' verildiğinde iki taraf açısından da geri dönüşü olmayan hukuki süreç başlıyor. Sağlık çalışanı kod verdiğinde neler olacağını hesap ederek çekingen davranabiliyor. Çözüm olarak düşündüğümüz 'Gri kod' uygulamasıyla hastane güvenliği ve polisi durumdan haberdar ve müdahale etmek için hazır olacak. Uygulamayı İçişleri Bakanlığı ile birlikte hayata geçirmemiz lazım Şimdi yazılımı yapılıyor. Yakında detaylarını açıklarız.

"BAŞHEKİMİN ÖLÜMÜNÜ KARA PROPAGANDA ARACI YAPTILAR"

Diğer yandan Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun ölümünün kara propaganda aracı olarak kullanıldığını söyleyen Bakan Koca, "Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Kovid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun.

Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı, etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Kovid-19 olmadığı anlaşılmıştı" ifadelerine yer verdi.

(Fotoğrafta vefat eden Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu)

Aşı lobilerinin kara propagandasına yanıt AŞI LOBİLERİNİN KARA PROPAGANDASINA YANIT
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