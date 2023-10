Son dakika: Eris varyantında aşılama ve kapanma olacak mı? Bakan Fahrettin Koca’dan net açıklama

"TOPLU AŞILAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Virüs RNA türü olduğu için çeşitli mutasyonlara uğradı, hasta etme gücü giderek azaldı. Hastalığı geçirdik, aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu. Artık bünyelerimiz virüsü tanıyor. Mutasyona göre yeni aşılar da geliştirilmeye çalışılıyor. Ancak geldiğimiz noktada başka propaganda yürütülüyor. Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulan dönemde değiliz. Kovid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında kapanma vs. artık söz konusu değil. Küresel propaganda ile karşı karşıyayız. Birileri istiyor diye yeniden aşı sipariş edecek, her vatandaşımıza da aşı yapacak değiliz. Şu an Kovid-19 aşısının toplu olarak yapılmasını gerektiren durum kesinlikle yok.