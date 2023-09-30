Sağlık Bakanı Koca’dan Van’da bir doktorun hasta yakınlarınca darbedilmesine tepki

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkezde yaşanan şiddet olayında "bir hekim arkadaşının" yaralandığını anımsattı.

Acil serviste bir hastaya müdahale edilirken olayın gerçekleştiğini aktaran Koca, hadisenin hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp şiddete dönüştüğünü belirtti.