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Sağlık Bakanı Koca: Hekim arkadaşımızı yaralayan 2 şahıs tutuklandı

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Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
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Sağlık Bakanı Koca: Hekim arkadaşımızı yaralayan 2 şahıs tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde hasta yakınlarınca bir doktorun darbedilmesine tepki göstermişti. Bakan Koca, hekime şiddet uygulayan 2 şahsın tutuklandığını duyurdu.

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