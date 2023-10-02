Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı ve kapanma açıklaması: Asla uygulanmayacak 85 milyon müsterih olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs hakkında son günlerde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Bakan Koca toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirlerin asla uygulanmayacağını ifade ederken "Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 Milyon müsterih olsun." dedi. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde koronavirüsle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin yanıt verdi.
"KAPANMA ASLA OLMAYACAK"
Bakan Koca asla bir kapanma ve aşı kampanyasının uygulanmayacağını ifade ederken "Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dr. Mahmutluoğlu'nu yakın tarihte kaybettiklerini anımsattı.
Mahmutoğlu'nun vefatının hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlandığını ifade eden Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor. Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi? Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere 'sosyal bir depresyona' sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin, spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur."
Bakan Koca, Kovid-19 ile mücadelede radikal tedbirler almaktan aşı uygulamasına, insan sağlığı için ne gerekiyorsa hepsini milletçe uyum içinde yaptıklarını aktardı.
"BOYUN EĞMEYİZ, EĞMEYECEĞİZ"
Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propagandanın eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabası olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Kovid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun. Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı, etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Kovid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan birtakım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur. Hekimliğin rengi beyazdır. Bir hekime, kara propaganda yakışmaz. Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın."
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