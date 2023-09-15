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Öğretmenlere ek ders müjdesi son dakika! 2023-2024 Ücretli öğretmenlik ek ders ücreti ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2023
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Öğretmenlere ek ders müjdesi son dakika! 2023-2024 Ücretli öğretmenlik ek ders ücreti ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı!

"Ücretli öğretmenlik ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte haberin detayları...

Ücretli öğretmenlere son dakika müjdesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, öğretmenlere yönelik önemli bir artışı duyurdu. Erdoğan, ek ders ücretlerine yüzde 25 oranında bir artış yapılacağını açıkladı. İşte, detaylar...

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın ücretli öğetmenlere yönelik yaptığı açıklama şu şekilde:

"Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bizden kopartılan şehit öğretmenlerimizi unutmayacağız.

Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini Cudi-Gabar petrol sahasına verdik. Şehidimizin ismi nesilden nesile taşınacaktır.

Eğitime özel önem ve öncelik verdik. 21 yıl önce yaklaşık 500 bin öğretmenimiz varken şimdi 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var.

Ek ders ücretlerinde ilave yüzde 25'lik artışa gidiyoruz."

EK DERS HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ek ders hesaplama işlemi oldukça basit bir yöntemle gerçekleştirilir. İşte ek ders hesaplaması için izlenebilecek temel adımlar:

-Öğretmenin toplam ders sayısı belirlenir.
-Öğretmenin maaş karşılığı olan ders sayısı tespit edilir.
-Maaş karşılığı olan ders sayısı, toplam ders sayısından çıkarılır.
-Eğer öğretmen sınıf öğretmeniyse, ekstra olarak 2 saat ek ders eklenir.
-Verilen ders sayısı 10'un katlarındaysa, her 10 ders için 1 saat ek ders hakkı tanınır.
-Branş öğretmenleri için maksimum 20 saatlik ek ders ücreti sınırı bulunur. Bu sınır aşılsa bile yalnızca 20 saat ek ders ücreti ödenir.
-Haftalık hesaplanan ek ders saatleri 4 ile çarpılarak aylık ek ders ücreti hesaplanır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI E-DEVLET!

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