Kabine toplanıyor! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye
Kabine, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda; terörsüz Türkiye hedefi kapsamında PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları ile SDG’nin 10 Mart mutabakatına uymamasına karşı atılacak adımlar ele alınacak. Öte yandan asgari ücrete yapılacak zam da toplantının gündemlerinden biri olacak. İşte detaylar...
Kabine, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun gündemle toplanacak.
Toplantı kapsamında terörsüz Türkiye çalışmaları ve terör örgütü SDG'nin tutumu başta olmak üzere birçok konunun masada olması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE, SDG'YE İLİŞKİN ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK
Kabinede, Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Ayrıca, terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasına ilişkin atılacak adımların ve Suriye'deki gelişmelerin mercek altına alınması öngörülüyor.
ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI MASADA
Toplantıda, asgari ücret çalışmalarının da gündemde olması bekleniyor. Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirmede masada yer alacak.
YASA DIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNLARI İLE MÜCADELE GÜNDEMDE
Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınması ve eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışmanın da görüşülmesi gündemde...
