14 Aralık 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Kabine toplanıyor! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye

Kabine toplanıyor! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2025 16:17 Güncelleme: 14.12.2025 16:46
Kabine toplanıyor! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye

Kabine, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda; terörsüz Türkiye hedefi kapsamında PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları ile SDG’nin 10 Mart mutabakatına uymamasına karşı atılacak adımlar ele alınacak. Öte yandan asgari ücrete yapılacak zam da toplantının gündemlerinden biri olacak. İşte detaylar...

Kabine, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun gündemle toplanacak.

Toplantı kapsamında terörsüz Türkiye çalışmaları ve terör örgütü SDG'nin tutumu başta olmak üzere birçok konunun masada olması bekleniyor.

Kabine toplanıyor! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, SDG'YE İLİŞKİN ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede, Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Ayrıca, terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasına ilişkin atılacak adımların ve Suriye'deki gelişmelerin mercek altına alınması öngörülüyor.

Kabine toplanıyor! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI MASADA

Toplantıda, asgari ücret çalışmalarının da gündemde olması bekleniyor. Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirmede masada yer alacak.

Kabine toplanıyor! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye

YASA DIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNLARI İLE MÜCADELE GÜNDEMDE

Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınması ve eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışmanın da görüşülmesi gündemde...

Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldiBaşkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine toplanıyor! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye Kabine toplanıyor! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye Kabine toplanıyor! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör