İYİ Parti'den CHP'ye darbe üstüne darbe! Ortalığı karışacak ifadeler: İP’li Uğur Poyraz'dan Mansur Yavaş çıkışı
Seçimlerde hezimete uğrayan ittifaktan CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Büyük Taarruz programında konuşma yapan Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun koltuk sevdalısı olduğunu itiraf etmiş ve yerel seçimlere kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklamıştı. CHP’den İP’lerinin koptuğu anlaşılan İYİ Parti’den bir çıkış daha geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz, Mansur Yavaş bombasını attı. "CHP, Ankara'da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna ortalığı karıştıracak bir yanıt verdi.
14-28 Mayıs mağlubiyetinden sonra yuvarlak masadan eser kalmazken CHP ve İYİ Parti arasında gerilim iyiden iyiye arttı. 8'li koalisyon masasına yumruğunu vurup ayrılan hemen ardından geri dönen Meral Akşener, girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Meral Akşener, "Müstakil seçim" diyerek yerel seçimlere CHP'siz gireceklerinin sinyalini verirken İYİ Parti kanadından bir hamle daha geldi.
SİNYALİ VERDİ
İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz katıldığı bir programda Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceğinin sinyalini verdi.
"YAVAŞ'IN HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAĞINI NEREDEN BİLECEĞİM?"
Katıldığı programda CHP yandaşı Gürkan Hacır'ın "Mansur Yavaş sizin nitelikli bulduğunuz bir isim, eğer CHP, Ankara'da Yavaş'ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna yanıt olarak Poyraz, "Bu parti yetkili kurullarının alacağı karar. Mansur Yavaş'ın hangi partiden aday olacağını nereden bileceğim? Aday olup olmayacağını nereden bileceğim?" dedi.
İYİ PARTİ'NİN NİTELİKLİ ADAYI MANSUR YAVAŞ MI?
Poyraz, Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Bu konuya ilişkin bir açıklama yapmam mümkün değil. Ben ne bu konu ile ilgili Mansur Bey'le görüşecek makamım ne de Mansur Bey adına İYİ Parti ile görüşecek makamı temsil ediyorum. Sadece nitelikli adayları çıkarmamız gerektiğini söylüyorum" ifadeleriyle yanıt verdi. Poyraz'ın bu çıkışı, "Mansur Yavaş İYİ Parti için nitelikli aday mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Meral Akşener her açıklamasında ne kadar kendiyle çelişse de "Yerel seçimlere kendi adaylarımıza gireceğiz" demesi ittifakın bittiğini işaret etmişti. İYİ Parti'den bomba bir çıkış daha geldi.
UĞUR POYRAZ'DAN MANSUR YAVAŞ BOMBASI
İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz katıldığı bir programda Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceğinin sinyalini verdi.
"YAVAŞ'IN HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAĞINI NEREDEN BİLECEĞİM?"
Katıldığı programda CHP yandaşı Gürkan Hacır'ın "Mansur Yavaş sizin nitelikli bulduğunuz bir isim, eğer CHP, Ankara'da Yavaş'ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna yanıt veren Poyraz "Bu parti yetkili kurullarının alacağı karar. Mansur Yavaş'ın hangi partiden aday olacağını nereden bileceğim? Aday olup olmayacağını nereden bileceğim?" yanıtını verdi.
"MANSUR YAVAŞ'IN İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMA İHTİMALİ VAR MI?
Poyraz, Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Bu konuya ilişkin bir açıklama yapmam mümkün değil. Ben ne bu konu ile ilgili Mansur Bey'le görüşecek makamım ne de Mansur Bey adına İYİ Parti ile görüşecek makamı temsil ediyorum. Sadece nitelikli adayları çıkarmamız gerektiğini söylüyorum" ifadeleriyle yanıt verdi. Uğur Poyraz'ın verdiği o yanıt "Mansur Yavaş CHP'yi bırakıp İYİ Parti'den mi aday olacak?" sorusunu akıllara getirdi.
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