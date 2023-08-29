İYİ Parti’den CHP’ye darbe üstüne darbe! Ortalığı karışacak ifadeler: İP’li Uğur Poyraz’dan Mansur Yavaş çıkışı

İYİ PARTİ'NİN NİTELİKLİ ADAYI MANSUR YAVAŞ MI?

Poyraz, Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Bu konuya ilişkin bir açıklama yapmam mümkün değil. Ben ne bu konu ile ilgili Mansur Bey'le görüşecek makamım ne de Mansur Bey adına İYİ Parti ile görüşecek makamı temsil ediyorum. Sadece nitelikli adayları çıkarmamız gerektiğini söylüyorum" ifadeleriyle yanıt verdi. Poyraz'ın bu çıkışı, "Mansur Yavaş İYİ Parti için nitelikli aday mı?" sorusunu akıllara getirdi.