Akşener'in bombardımanı sonrası CHP yandaşları sessizliğini bozdu! Yarkadaş'tan sert tepki: Fiyasko!
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında ağır bir mağlubiyet alan 8’li koalisyonda ipler koptu. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in 26 Ağustos’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sert sözleri gündeme bomba düşmüştü. "Önce şahsım diyenlerle koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" diyen Akşener, yerel seçimlere yönelik mesajda ise, "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" dedi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da bombardımana tutan Akşener’in sözleri CHP yandaşları tarafından tepki çekti. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, Akşener'in yaptığı konuşmayı "fiyasko" olarak değerlendirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye başlattığı 'Büyük Taarruz' sonrası çarşı pazar karıştı.
MERAL AKŞENER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Akşener Afyon'da yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Akşener, "Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım diyenlerle koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" demişti.
Akşener şunları söylemişti:
"Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Maalesef olmadı, olamadı, olduramadık. Tüm çabalarımıza rağmen 2023 seçimlerindeki yenilgiye engel olamadık.
Bir kulun gözlerini kamaştıracak şeyler vadedilirken, bedelleri ödeye ödeye 2017'de hayır diye haykırdınız. Eğer biz zalim güçlü diye boyun eğecek olsaydık, biz fidan gibi dimdik ayakta durmazdık. Eğer biz milletin sesine kulak tıkayıp pazarlık yapacak olsaydık, çıkıp İYİ Parti'yi kurmazdık. Herkesin kaçtığı bir dönemde kurduk.
Bizim için siyaset kariyer hayallerinin, milletten kopuk işlerin peşinden koşulacak bir parkur da olmadı. Biz siyaseti milleti için milletle beraber yapanlarız. Dayatmalara karşı tavrımız da net.
KILIÇDAROĞLU VE YANDAŞLARINA YÜKLENMİŞTİ: SUSMADILAR
Bizim eksiklerimiz yok mu, tabii ki var. Tek kelime konuşmadığım halde her akşam televizyonlara çıkıp Meral Akşener şunu dedi diye konuşanların arttığını gördük. Susması gerekenler ilk önce konuştular. Ben sustum ama 'yüzde 60 ile kazanırız' diyenler susmadı. Seçimin faturasını bize yüklemeye kalkıştılar. Saray medyası ve sözde muhalif medya İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i günah keçisi ilan etmeye kalktılar. Bu sessizliği sürdürmek mümkün değildir.
"ASIL SORUN KENDİ SAFLARIMIZDAYDI"
2023 seçimlerine girerken Sayın Erdoğan karşısında açık farkla seçimi kazanacak iki aday çıkardık. İstisnasız tüm araştırmalarda bu sonucu gördük. Ben de 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı adayı olacak dedim. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım. Sizlerden özür diliyorum. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum. Keşke herkes fedakar, cesur ve yürekli olabilseydi. Biz bundan sonra da gerektiği yerde yine ve yeniden milletimiz kazansın diye her türlü fedakarlığı yapacağız. Bundan sonra bu fedakarlıktan yalnızca milletimizin faydalanacağından emin olacağız. Havadaki hiçbir söze inanmayacağız. Bu saatten sonra heba edecek oylarımız yok. Kendine kariyer kovalayacaklara harcayacak mesaimiz yok.
"İTTİFAK SİSTEMİNDE MİLLİ SİYASET MÜMKÜN DEĞİL"
İYİ Parti olarak seçim sonuçlarına ilişkin çalıştık, tartıştık. Bugün ülkemizdeki seçim sistemine göre yüzde 50+1'i sağlamak demektir. Biz bu seçimi kaybettiğimizin bilincindeyiz. Sesinizi duyurmakta başarısızız. Vardığımız sonuç, mevcut ittifak sisteminin yapısı gereği buna alan tanınmaması oldu. Milletin kendisi değil millet adına ahkam kesenler dinlenmeye başladı. Seçim kazanmanın yolu nasıl ittifak yapılır sorusunda aranmaya başlandı. İttifak sistemi esas olarak Türk siyasetinin dinamiklerine zarar veriyor. Partilerin sorun çözme yeteneği elinden alınıyor. En önemli sorun ise ayrılıkçı yapıların sistemin içine sızma çabasıdır. Milletimizle sorunu olan odakların ittifakları kullanmaya çalışmasıdır. Kimin kiminle neden olduğu belli olmayan ilkesiz siyaseti reddediyoruz. İktidarın değirmenine su taşıyan etkisiz siyaseti reddediyoruz. Bir milli siyaset mümkündür. İttifak sisteminin bu yapısı içinde milli siyaset mümkün değildir. Bu yüzden hepimizden Türk siyaseti için talep ettiğimiz yeni anlayışın merkezi olmaya talibiz. Mesajı aldık, dersimize iyi çalıştık. Bir umut yolu sunacağız.
YEREL SEÇİM ÇIKIŞI: KENDİ KADROMUZLA ÇIKACAĞIZ
Önümüzde yerel seçimler var. Yine tüm gündemi sayısal oranları yarıştırarak ittifaklara çekmeye çalışıyorlar. Yerel seçimi sayısal ittifaklara yönlendirirsek bu yereli ortadan kaldırmak olur. Yerel seçimler çoğulcuğun yaşadığı yerdir. Yerel seçim, genel seçim değildir. Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız. Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz."
AKŞENER'İN SÖZLERİ CHP'Lİ İSİMLERİ ÇILGINA ÇEVİRDİ!
Meral Akşener'in zehir zemberek sözleri, CHP'li isimleri adeta çılgına çevirdi. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, televizyon programında yaptığı açıklamasında Akşener'in konuşmasını fiyasko olarak nitelendirdi.
"MERAL HANIM TARİH HOCASI AMA TARİHTEN HİÇ DERS ÇIKARMIYOR"
Yarkadaş "Bu konuşma İYİ Parti açısından fiyaskoyla sonuçlandı. Yaptıkları konuşma basit bir grup konuşmasından öteye gitmedi. İYİ Parti'nin tabanı CHP'yle bu kadar sert şekilde tartışılmasını istemiyor. Afyon'daki toplantıya İYİ Parti tabanı ilgi göstermedi. Yüzlerce otobüs kaldırmaya çalıştılar ancak İYİ Parti'nin tabanı Meral Hanım'a kızgın, bu tavrın İYİ Parti'ye kaybettirdiğini düşünüyor. Meral Hanım tarih hocası ama tarihten hiç ders çıkarmıyor." ifadesini kullandı.
"KEMAL BEY'İN KAZANAMAYACAĞINA İLİŞKİN BİR KANAAT OLUŞTURDUNUZ"
Akşener'in CHP'li belediye başkanlarını CHP'ye rağmen aday yapmaya çalıştığını söyleyen Yarkadaş, konuşmasında şunları kaydetti: "Siyaseten hiçbir karşılığı olmayan bir konuşma. Bu çelişkilerle dolu konuşmada Akşener'e bir özür dileyin çağrısı yapmıştım ama yanlış kişiden özür diledi. Ben 'Türk milletinden özür dileyin' demiştim, masayı dağıttınız, güvensiz ortamı yarattığınız, 5 puanı Cumhur İttifakı'na 5 puanı yolladığınız için.
Çıktı, hiçbir gerçekliği olmayan bir konuşma yaptı ve 'İki arkadaşın adaylığını sağlayamadım, istemediğimiz kişinin adaylığını engelleyemediğim için özür dilerim' dedi. Siz CHP'li iki belediye başkanını, CHP'ye rağmen aday yapmaya çalıştınız, Kemal Bey'in kazanamayacağına ilişkin bir kanaat oluşturdunuz."
"İNSAFSIZCA ELEŞTİRİLER"
CHP'li eski vekil Gürsel Tekin de Akşener'in eleştirilerini "insafsızca" olarak değerlendirmiş ve "CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. Seçim sürecinde iyi bir sonuç alınmadı diye çok ağır cümlelerle CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir." şeklinde konuşmuştu.
MERAL AKŞENER VE KURMAYLARI PEŞ PEŞE CHP'Yİ BOMBALAMIŞTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimler sonrası 24 Haziran'da düzenlenen kurultayda CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.
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