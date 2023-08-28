Meral Akşener’den tutarsızlık: Tükürdüğünü yaladı! ‘Kumar masası’na geri mi dönecek? "İYİ Parti açık kapı bıraktı"
Büyük Taarruz’un yıl dönümünde konuşma yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiri yağmuruna tutarak yerel seçimlere kendi kadrolarıyla çıkacaklarını söylemişti. Sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden ‘iş birliği’ kılıfıyla adeta tükürdüğünü yaladı. Siyaseti tutarsız yapan Akşener, kumar dediği masadan kalkıp geri oturmuş kartları yeniden dağıtmıştı. Bunun üzerine CHP’den Akşener için “Açık kapı bıraktı” yorumu geldi.
Yenilgiye doymayan koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Meral Akşener, asla ittifak yapmam dediği CHP'ye açık kapı bıraktı. Hem "Asla ittifak yok, kendi kadrolarımızla çıkacağız" hem de "Bazı yerlerde işbirliği olabilir" diyen Akşener, siyaseti çocuk oyuncağına çevirdi. 7'li koalisyondan ayrılıp tekrar dönen Akşener'in, HDP ortağı CHP'den İP'lerini koparamadığı görüldü.
BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU
CHP'li fondaş bir gazeteciye konuşan Akşener, "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" sözleriyle çelişkili bir tutum sergiledi. "Her ilde belediye başkan adayı çıkarma kararınız İstanbul ve Ankara'yı da kapsıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Akşener, "Biz her yerde tek başına girecekmişiz gibi çalışma yapıyoruz. Yerelde teşkilatlar birbiriyle çalışma yapabilir. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Akşener, "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" diyerek CHP'ye açık kapı bıraktı.
CHP'DEN "AKŞENER AÇIK KAPI BIRAKTI" YORUMU
Akşener'in sözlerini CHP kanalı şu şekilde değerlendirdi:
"Henüz yerel seçim atmosferine de girilmediği için herkesin kendi siyasetini izlemesi, oylarını arttırmak için kendi alanını tahkim etmeye çalışması doğal. O nedenle eski ittifak ortağı partilerden gelen açıklamalara kurumsal tepki vermiyoruz. Anlayışla karşılıyoruz. Akşener'in açıklamalarının tümüne bakınca farklı mesajlar da içerdiği görülecektir. Örneğin üzerinde çok durulan, 'Seçime herkes tek başına girsin' çıkışını biz 'Türkiye artık ittifak siyasetini bir kenara bıraksın' mesajı olarak anladık, yoksa 'Biz ittifak yapmayacağız' diye değil. Bu önemli bir vurguydu. Çeşitli koşullara bağlı olarak işbirliğinin mümkün olabileceği konusunda da kapıları kapatmadı, aksine kapıyı açık bıraktı. Nihayetinde CHP ile İYİ Parti birlikteliğiyle ulaşılacak sonuçlar ortada."
"YİNE GÖRECEKSİNİZ, DÖNECEK İTTİFAK YAPACAK!"
CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ise, "Masadaki ortakların hepsine racon kesti, fırça çekti ve 'Hiçbirinizi istemiyorum' dedi. Kemal Bey'e de hatta iki tane çok methettiği belediye başkanına da. Bundan sonraki seçimlerde yine göreceksiniz, dönecektir. Yine ittifak yapacak" şeklinde konuştu.
"İYİ Parti'nin ayrı girerse hiçbir yerde seçimi kazanacağını zannetmiyorum" diyen Sevigen, "Meral Hanım en sonda açık kapı bıraktı. Hatta MHP'ye bile açık kapı bıraktı" ifadelerini kullandı.
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