Meral Akşener’den tutarsızlık: Tükürdüğünü yaladı! ‘Kumar masası’na geri mi dönecek? "İYİ Parti açık kapı bıraktı"

"YİNE GÖRECEKSİNİZ, DÖNECEK İTTİFAK YAPACAK!"

CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ise, "Masadaki ortakların hepsine racon kesti, fırça çekti ve 'Hiçbirinizi istemiyorum' dedi. Kemal Bey'e de hatta iki tane çok methettiği belediye başkanına da. Bundan sonraki seçimlerde yine göreceksiniz, dönecektir. Yine ittifak yapacak" şeklinde konuştu.

"İYİ Parti'nin ayrı girerse hiçbir yerde seçimi kazanacağını zannetmiyorum" diyen Sevigen, "Meral Hanım en sonda açık kapı bıraktı. Hatta MHP'ye bile açık kapı bıraktı" ifadelerini kullandı.