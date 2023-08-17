İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişimleri! 20 şubeye yeni görevlendirme 11 ilçeye yeni müdür: İşte isim isim atama listesi

20 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YENİ GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

Görev listesine göre, Lütfü Doğan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü olurken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Azmi İlker Çiftçi vekaleten Turizm Şube Müdürü, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya vekaleten Polis Arama Kurtarma (PAK) Şube Müdürü, Abdülkadir Gürbüz Deniz Limanı Şube Müdürü, Adem Oral Eğitim Şube Müdürü, Sema Şahin Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü, Alper Erdem Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü, Rıdvan Varlı Güvenlik Şube Müdürü, Murat Aydın Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü oldu.

Mustafa Parasız İstanbul Havalimanı Şube Müdürü, Hakan Erişmiş İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü, Hakan Dulkadir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü, Kenan Akgöllü Koruma Şube Müdürü, Mevlüt Karaaytu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Resul Karaca Özel Güvenlik Şube Müdürü, Nuriye Okyay Personel Şube Müdürü, Erdoğan Dede Polisevi Şube Müdürü, Ahmet Emrah Donbay Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Emine Örs Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü ve Esma Yavaşça Strateji Geliştirme Şube Müdür Vekili olarak atandı.