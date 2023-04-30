Şehit ailelerinden 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: 7’li koalisyon Kandil’in uşağı





'KANDİL'İN UŞAĞI OLDULAR'

Eğer burada miting yaparsa (Rize) karşısına çıkıp, bebek katilleriyle neden işbirliği yaptığının hesabını soracağım. Biliyorum ki her zamanki gibi cevap veremeyecek. Çünkü 7'li koalisyon emir aldığı Kandil'in, Amerika'nın, Pensilvanya'nın uşağı olmuşlar.

İyi Parti de bunlara göz yumdu. Yazıklar olsun. Ülkeyi eski Türkiye haline getirmek için çalışanlara, milletini perişan etmek isteyenlere, dış güçlerin emir erleri olan millet değil, zillet ittifakına Allah'ım inşallah fırsat vermesin.

Bir şehit babası olarak HDPKK ile işbirliği yapanlara hakkımı helal etmeyeceğim.