Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş’a kahvaltı sözü veren Akşener’den tepki çeken sözler: Şehit ailelerinden helallik al gel diyemedim

"ŞEHİT AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLE GEL DİYEMEDİM"

Meral Akşener katıldığı televizyon programında "Eşiyle beraber kahvaltı yapmak istediğini söyledi, 'Benle kahvaltı etmeden önce şehit ailelerinden özür dilesin' diyemedim. Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım." ifadelerini kullandı.

Akşener'in bu açıklaması sonrası sosyal medyadan tepki yağarken kullanıcılar "Ya senin çizgin var mı acaba? Ne çizgin var ne de Milliyetçiliğin!" yorumlarında bulundu.

İŞTE AKŞENER'İN SÖZLERİNE GELEN TEPKİLER