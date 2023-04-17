Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a kahvaltı sözü veren Akşener'den tepki çeken sözler: Şehit ailelerinden helallik al gel diyemedim
Yedili koalisyonda HDPKK ile CHP ile arasındaki yakınlaşmaya karşı üç maymunu oynayan sözde "milliyetçi" İYİ Parti oy kaygısıyla HDP'ye ses çıkarmamaya devam ediyor. Geçmiş dönemde terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a eşiyle birlikte kahvaltı sözü veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener "Benle kahvaltı etmeden önce şehit ailelerinden özür dilesin diyemedim" ifadelerini kullanan Akşener, Demirtaş'ın Kürtleri temsil ettiğini ima ederek "Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım." gibi tepki çeken bir açıklamada bulundu. Akşener'in bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağarken Akşener'e "Ya senin çizgin var mı acaba? Ne çizgin var ne de Milliyetçiliğin!" eleştirileri geldi. İşte detaylar...
Yedili koalisyonda yer alan HDP ve PKK'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek apaçık ortadayken kendisini 'milliyetçi' olarak tanımlayan İYİ Parti'den konuya ilişkin en ufak bir tepki gelmedi.
SÖZDE MİLLİYETÇİ AKŞENER'DEN HDP'YE ONAY
Meral Akşener katıldığı programlarda HDP'nin masaya asla oturamayacağını söylese de dolaylı yollardan HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını görmezden gelerek aslında HDP'nin masaya oturmasına onay verdi.
HDP'YE YEŞİL IŞIK YAKTI
Hatta Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.
HDP'YE SELAM DURDU
Akşener'in bu sözleri büyük tepki çekerken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener için "HDP'ye selam durdu" ifadelerini kullandı.
Özalan "Meral Akşener, Diyarbakır'da HDP'ye selam durdu ve "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız." dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi silah bıraktıracaksınız? Haddinizi bilin! Meral Akşener'in gerçek yüzünü herkes görsün." dedi.
AKŞENER'DEN DEMİRTAŞ'A KAHVALTI DAVETİ
Geçtiğimiz dönemde bebek katili Öcalan'ın heykelini dikmekten bahseden ve terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı eşiyle birlikte kahvaltıya davet eden Meral Akşener o dönemde yaşananlara ilişkin katıldığı canlı yayında konuştu.
"ŞEHİT AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLE GEL DİYEMEDİM"
Meral Akşener katıldığı televizyon programında "Eşiyle beraber kahvaltı yapmak istediğini söyledi, 'Benle kahvaltı etmeden önce şehit ailelerinden özür dilesin' diyemedim. Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım." ifadelerini kullandı.
Akşener'in bu açıklaması sonrası sosyal medyadan tepki yağarken kullanıcılar "Ya senin çizgin var mı acaba? Ne çizgin var ne de Milliyetçiliğin!" yorumlarında bulundu.
İŞTE AKŞENER'İN SÖZLERİNE GELEN TEPKİLER
İŞTE AKŞENER'İN SÖZLERİNE GELEN TEPKİLER
İŞTE AKŞENER'İN SÖZLERİNE GELEN TEPKİLER
PKK ELEBAŞLARININ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNE KAÇAMAK YANIT
Akşener, terör örgütü PKK'nın elebaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin ise "Akşener'in olduğu yerde PKK olamaz. 'PKK terör örgütü değildir' diyen de olamaz." diyerek geçiştirdi.
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